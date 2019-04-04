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сегодня, 18:47

В потребительскую корзину предложили добавить витамины

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#потребительская корзина

В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, могут добавить витаминный и минеральный комплекс. 

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ). 

Данный вопрос уже обсуждается на рабочей группе в Министерстве труда и социальной защиты России. 

«Это очень актуально для россиян, которые практически повсеместно испытывают недостаток микронутриентов. На первом месте — восполнение недостатка витамина D и кальция, нехватка которых создает риски для костной системы человека, делая ее менее прочной. Также важно потребление витаминов группы В», — рассказал руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ Александр Батурин. 

Предполагается, что для восполнения нехватки витаминов граждане будут принимать таблетки три месяца в год, однако это обойдется им в дополнительные 604,8 рубля. При этом прожиточный минимум, который рассчитывается на основе потребительской корзины, увеличится почти на 6%. Кроме того, к приему витаминов следует отнестись с осторожностью, поскольку их избыток может навредить здоровью, предупреждают врачи. 
237
#потребительская корзина

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