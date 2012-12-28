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35 минут назад

Три человека погибли на дорогах области за пятницу и выходные

Смертельные аварии произошли в Грязинском и Задонском районах области.

За пятницу и два выходных дня автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области 56 аварий. В двух есть погибшие, еще в пяти — пострадавшие.

Первая смертельная авария произошла 5 апреля в Грязинском районе на дороге Грязи – Добринка: столкнулись «ВАЗ-2105» с 50-летней женщиной за рулем и «Мазда» под управлением 45-летней женщины. В столкновении погибла водитель «ВАЗа».

7 апреля в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов в лобовом столкновении «Лады Гранты» и «Лады Икс-Рей» погибли 56-летний и 84-летний водители. 



В двух авариях пострадали подростки.

Первый из них попал под автомобиль «Опеля» 39-летнего водителя утром 5 апреля в Липецке на улице Ладыгина.  13-летний мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

6 апреля во дворе на проспекте Мира 14-летний подросток на самокате с столкнулся с «Фольксвагеном» 48-летнего водителя. Подросток получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.
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