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38 минут назад
4

С площади Петра Великого до сих пор не вывезли элементы новогоднего украшения

Липчане с недоумением интересуются, что за восьмиугольные бетонные плиты лежат на площади Петра Великого? Как выяснилось, это остатки новогоднего оформления, которые до сих пор не вывезли. Хотя убрать новогодние инсталляции планировали до середины февраля.



«В связи с большой загруженностью специализированной техники в противопаводковых мероприятиях до настоящего времени с площади Петра Великого не были вывезены бетонные основания новогоднего оформления. Данные работы планируется выполнить в ближайшее время», — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
площадь Петра Великого
Новый год
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Александр
7 минут назад
А смысл!!? Все равно скоро Новый год. Зачем повторно травить бюджетные средства чтобы в последствии снова завозить новогодние украшения?
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Липчанка
8 минут назад
Бардак, везде полный бардак....нет в нашем городе хозяина
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Маришка
12 минут назад
В городе полный бардак. Только и умеют на субботники гонять "неравнодушных"
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Фокс
27 минут назад
Заедет подъёмный кран, продавит своими колёсами и лапами-опорами плитку - можно будет снова перекладывать. Клондайк! А вот попробуй я на легковушке заехать на эту плитку..... мне так заедут!
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