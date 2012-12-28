За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Общество
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38 минут назад
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С площади Петра Великого до сих пор не вывезли элементы новогоднего украшения
«В связи с большой загруженностью специализированной техники в противопаводковых мероприятиях до настоящего времени с площади Петра Великого не были вывезены бетонные основания новогоднего оформления. Данные работы планируется выполнить в ближайшее время», — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
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