В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от +4 до +9 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +6 до +8, днем – от +19 до +21 градусов.

День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.