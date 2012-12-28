За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Общество
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28 минут назад
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Сквер у Комсомольского пруда снова разрушается
Привести его в порядок мэрия собирается не раньше, чем к концу лета.
Напомним, первое, и неудачное благоустройство сквера выполнила в 2018 году компания «Доминант». Арбитражный суд поддержал иск мэрии о взыскании с ООО «Доминант» 18 миллионов рублей, но вернуть деньги в бюджет не удалось: на счетах банкротящейся компании не оказалось ни копейки.
А некачественную работу пришлось переделывать, но и переделанное оказалось недолговечным.
Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства намерен направить претензии организациям, выполнявшие новое благоустройство сквера. Планируется, что до конца лета они исправят брак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
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