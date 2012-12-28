От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 27 человек

Два снятых с людей клеща были заражены.

По состоянию на 4 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились 27 человек. Среди пострадавших 19 детей.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 24 клеща, из них один клещ был заражён возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и ещё один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.В 22,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 63% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.Липчанам напоминают, что одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение средств для обработки от клещей.Обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению конкретного средства.Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей.Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.