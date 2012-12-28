За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев ОРВИ.

За первую неделю апреля в Липецкой области заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего с 1 по 7 апреля зарегистрировано 4,7 тысячи случаев ОРВИ и 20 случаев гриппа. Заболеваемость оказалась на 40% ниже эпидпорога.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев ОРВИ.Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.Коронавирусом за неделю заболели 107 человек, что на 32% ниже уровня предыдущей недели.