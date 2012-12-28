За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Здоровье
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сегодня, 11:46
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев ОРВИ.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 65% всех случаев ОРВИ.
Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 107 человек, что на 32% ниже уровня предыдущей недели.
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