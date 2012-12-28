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463
49 минут назад
2

В Липецке банкротят ликёро-водочную компанию

Она задолжала банку 68,1 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области ввел в ООО «Ликёро-водочная компания «Бионика» процедуру банкротства — наблюдение.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2023 года в Арбитражный суд Липецкой области обратился Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с заявлением о признании Ликёро-водочной компании «Бионика» банкротом. Компания, основной вид деятельности которой — оптовая торговля напитками, задолжала ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по кредитам 68,1 миллиона рублей.

Определением арбитражного суда в ООО «Ликёро-водочная компания «Бионика» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
30 минут назад
Специально московские бандиты всё прихватывают.
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Житель
36 минут назад
Это когда в России водку не выгодно было делать?
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