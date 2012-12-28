В Липецке банкротят ликёро-водочную компанию

Она задолжала банку 68,1 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области ввел в ООО «Ликёро-водочная компания «Бионика» процедуру банкротства — наблюдение.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2023 года в Арбитражный суд Липецкой области обратился Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с заявлением о признании Ликёро-водочной компании «Бионика» банкротом. Компания, основной вид деятельности которой — оптовая торговля напитками, задолжала ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по кредитам 68,1 миллиона рублей.Определением арбитражного суда в ООО «Ликёро-водочная компания «Бионика» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев.