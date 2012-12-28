Общество
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49 минут назад
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В Липецке банкротят ликёро-водочную компанию
Она задолжала банку 68,1 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2023 года в Арбитражный суд Липецкой области обратился Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с заявлением о признании Ликёро-водочной компании «Бионика» банкротом. Компания, основной вид деятельности которой — оптовая торговля напитками, задолжала ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по кредитам 68,1 миллиона рублей.
Определением арбитражного суда в ООО «Ликёро-водочная компания «Бионика» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев.
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