В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс

Проекты приняты с корректировками.

В мэрии Липецка подписаны постановления по итогам публичных слушаний. Градоначальники одобрили представленные проекты застройки Сокола и района улицы Карьерная. Строителям разрешено воплощать свои проекты, но после их корректировки по замечаниям, полученным в ходе публичных слушаний.



Первый проект касается застройки квартала, ограниченного улицами Студеновская, Карьерная и 9-го Января. Застройщик желает поставить там новый жилой комплекс. Там планируют построить многоэтажный дом с подземной автостоянкой на 99 машин, открытую стоянку на 240 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию. Высотка будет разноэтажной — от 15 до 25 этажей. Там разместят 544 квартиры. Внутри жилого комплекса поставят детский городок, баскетбольную площадку, площадку для отдыха взрослых, зону с тренажерами. Замечания к этому проекту внесли только специалисты департамента градостроительства администрации Липецка. Они обратили внимание на необходимость организации парковки без затрагивания территории частного сектора, на необходимость поставить новую подстанцию, построить новую ливневую канализацию. Также нужно предусмотреть на первом этапе строительства многоуровневую наземную и подземную парковки, а во дворе провести благоустройство. Кроме того, застройщику нужно проверить инсоляцию квартир и предоставить расчет обеспеченности местами детей-новоселов в детсадах и школах.



Второй проект касается застройки Сокола, района улицы Газина. Перемены планируются на участке в 19,5 га, он ограничен площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная. Планов много. Там хотят построить административное здание, детский сад с начальной школой на 130 мест, армянскую церковь и жилые дома. Новостройки будут в 8-17 этажей, как одно- так и двухсекционными. Самый высокий дом дополнят подземной парковкой на 13 машин. К этому проекту поступило семь замечаний. Участники слушаний обратили внимание, что застройка перегрузит коммунальные сети, а также на небольшие нестыковки в оформлении документации. Претензия по нагрузке на сети была отклонена, так как вместе со строительством планируется и развитие коммунальной инфраструктуры. А вот оформление бумаг строителям придется отредактировать.