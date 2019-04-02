Общество

38 минут назад

Медикам в Ельце и Липецке компенсируют аренду жилья

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#соцподдержка #медицина
Медикам в Ельце и Липецке компенсируют аренду жилья

Врачи дефицитных специальностей, которые работают в Липецке и Ельце, будут получать компенсацию за аренду жилья

Комитет облсовета по социальным вопросам регионального парламента рассмотрел и рекомендовал к принятию на сессии изменения в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб».

- Законопроектом предлагается увеличить размер ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилья врачам государственных медицинских организаций, расположенных в районах, и фельдшерам скорой медицинской помощи. Выплаты вырастут с 4 тысяч до 10-15 тысяч рублей, размер зависит от состава семьи медика.  И такую же денежную компенсацию теперь будут получать работники дефицитных медицинских специальностей в Липецке и Ельце, - отметила председатель комитета облсовета по социальным вопросам Оксана Глотова. 

Еще одно нововведение - увеличение размера единовременных выплат для улучшения бытовых условия с 50 до 100 тысяч рублей. Эту сумму будут получать выпускники медучилищ, которые придут работать в государственные медицинские организации Липецкой области. Они должны быть впервые трудоустроены не менее чем на 1 ставку на должности фельдшеров скорой медицинской помощи либо медицинских сестер (братьев) или медсестер-анестезистов выездных бригад скорой помощи. 

На реализацию законопроекта дополнительно потребуется почти 19 млн. рублей.

На протяжении последних лет в регионе постоянно снижается показатель обеспеченности врачами и средним медперсоналом. Сегодня в области не хватает более 480 медицинских специалистов. Разработчики законопроекта рассчитывают, что новые меры поддержки медиков позволят на четверть сократить кадровый дефицит в липецком здравоохрании, сообщает пресс-служба Липецкого областного совета депутатов.

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#соцподдержка #медицина

Комментарии (1)

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х.еновое решение

20 минут назад
А почему только в Ельце Липецке???????? Мы в районах, где нет врачей, не люди????? Артамонов хочет выиграть выборы за счет этих городов? Поснимал все деньи с районов на стротельство дорог.Теперь врачей разделяет на категории нуждающихся и не нуждащихся в улучшении жилищных условий? Далеко пойдешь господин врио.... В Мюнхен в сентябре за такое хамское отношение к сельским людям и врачам.
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