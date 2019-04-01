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50 минут назад
Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ
Преподаватели занимались взяточничеством
По требованию прокуратуры области следственным отделом по Ельцу СУ СКР по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ по факту получения коммерческого подкупа лицами из числа преподавателей и руководителей Елецкого филиала автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования "Российский новый университет" в составе организованной группы в особо крупном размере.
Установлено, что заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин указанного университета, имея преступный умысел, направленный на систематическое получение коммерческого подкупа в виде незаконного денежного вознаграждения от студентов за выставление положительных отметок за экзамены и зачеты по различным дисциплинам, а также за защиту курсовых и дипломных работ, создал для этих целей организованную преступную группу.
В результате противоправной деятельности члены преступной организованной группы получили от студентов Елецкого филиала АНО ВПО «РосНОУ» незаконное денежное вознаграждение в размере более 1 000 000 рублей.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.
Установлено, что заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин указанного университета, имея преступный умысел, направленный на систематическое получение коммерческого подкупа в виде незаконного денежного вознаграждения от студентов за выставление положительных отметок за экзамены и зачеты по различным дисциплинам, а также за защиту курсовых и дипломных работ, создал для этих целей организованную преступную группу.
В результате противоправной деятельности члены преступной организованной группы получили от студентов Елецкого филиала АНО ВПО «РосНОУ» незаконное денежное вознаграждение в размере более 1 000 000 рублей.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.
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