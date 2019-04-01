Происшествия

50 минут назад

Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ

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#ОПГ #взятка
Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ

Преподаватели занимались взяточничеством

По требованию прокуратуры области следственным отделом по Ельцу СУ СКР по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ по факту получения коммерческого подкупа лицами из числа преподавателей и руководителей Елецкого филиала автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования "Российский новый университет" в составе организованной группы в особо крупном размере.

Установлено, что заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин указанного университета, имея преступный умысел, направленный на систематическое получение коммерческого подкупа в виде незаконного денежного вознаграждения от студентов за выставление положительных отметок за экзамены и зачеты по различным дисциплинам, а также за защиту курсовых и дипломных работ, создал для этих целей организованную преступную группу.

В результате противоправной деятельности члены преступной организованной группы получили от студентов Елецкого филиала АНО ВПО «РосНОУ» незаконное денежное вознаграждение в размере более 1 000 000 рублей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#ОПГ #взятка

Комментарии (6)

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осел

11 минут назад
Учебное заведение придумали,обосраться можно.
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Липецк

12 минут назад
А я люблю Крылова почитать, но легче не становится
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Лена

17 минут назад
Чтобы не сойти с ума, что творится в области, я читаю стихи поэта из Хворостянки и черпаю в них силы
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Блин горелый

35 минут назад
А как это: Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет» Директор Бурковская Валентина Александровна, Заместитель директора по общим вопросам Бурковский Виталий Дмитриевич?
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Лгту

39 минут назад
Чет никого еще не посадили, максимум сизо
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колледж усмань

41 минуту назад
Разве это секрет, что оценки можно купить? Так везде!
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