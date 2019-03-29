Происшествия

сегодня, 07:39

Рано утром в Липецкой области столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик

4 2643
#авария #ДТП
1
Рано утром в Липецкой области столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик

Сегодня около 06:40 на 369 км. трассы М-4 Дон возле села Пальна-Михайловка Становлянского района произошло попутное столкновение пассажирского микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузовика «КамАЗ». 

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работают спасатели.  Движение по трассе не нарушено. 

Предварительно установлено, что микроавтобус «Мерседес» врезался в заднюю часть «КамАЗа». Пассажиры и водитель автобуса получили медицинскую помощь на месте - никто из них госпитализирован не был.




img-big-0
img-small-0
4 2643
#авария #ДТП
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мех

13 минут назад
им давно пора все пригородные междугородние рейсы запретить микроавтобус при аварие на трассе это труповоз,одни стекла не какой жестеости
ответить

Сергей 13

36 минут назад
???, так тоже самое повсеместно происходит,людей нужно воспитывать,прививать культуру поведения,им нужно отдыхать.А если основная масса ишачит за 25-35 тысяч по 18 часов-так и будет.
ответить

indezit

54 минуты назад
Каждый час. Только мы о них не знаем
ответить

???

сегодня, 07:47
Прокляли наш регион, что ли? Каждый день ЧП!
ответить

Еще в рубрике

Поджог машины попал на видео
#поджог #пожар
5
Поджог машины попал на видео

13 минут назад

Происшествия
Приговор по делу об усыпанном бриллиантами золотом кресте оставили в силе
#афера
1
Приговор по делу об усыпанном бриллиантами золотом кресте оставили в силе

17 минут назад

Происшествия
В центре Липецка нашли труп
#треп
7
В центре Липецка нашли труп

37 минут назад

Происшествия
Дело о резне в магазине из-за ревности передано в суд
#поножовщина
10
Дело о резне в магазине из-за ревности передано в суд

вчера, 18:27

Происшествия
Расследованием дела о ранении ребенка из пневматического ружья займется Следственный комитет
#стрельба
35
Расследованием дела о ранении ребенка из пневматического ружья займется Следственный комитет

вчера, 18:23

Происшествия
Сразу несколько аварий затруднили сегодня движение в Липецке
#авария #ДТП
12
Сразу несколько аварий затруднили сегодня движение в Липецке

вчера, 18:11

Происшествия