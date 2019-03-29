Рано утром в Липецкой области столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик

Сегодня около 06:40 на 369 км. трассы М-4 Дон возле села Пальна-Михайловка Становлянского района произошло попутное столкновение пассажирского микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузовика «КамАЗ».

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работают спасатели. Движение по трассе не нарушено.

Предварительно установлено, что микроавтобус «Мерседес» врезался в заднюю часть «КамАЗа». Пассажиры и водитель автобуса получили медицинскую помощь на месте - никто из них госпитализирован не был.











