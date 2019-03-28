Происшествия
44 минуты назад
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека
Легковой автомобиль влетел в самосвал на полном ходу.
Около полуночи 28 марта в Липецке на Октябрьском мосту столкнулись легковой автомобиль и самосвал. В ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легковушки.
Как сообщают очевидцы аварии, легковой автомобиль на полном ходу врезался в самосвал следовавший в попутном направлении.
От удара легковушка превратилась в груду железа.
Как сообщают очевидцы аварии, легковой автомобиль на полном ходу врезался в самосвал следовавший в попутном направлении.
От удара легковушка превратилась в груду железа.
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