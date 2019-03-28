На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека

Легковой автомобиль влетел в самосвал на полном ходу.

Около полуночи 28 марта в Липецке на Октябрьском мосту столкнулись легковой автомобиль и самосвал. В ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легковушки.Как сообщают очевидцы аварии, легковой автомобиль на полном ходу врезался в самосвал следовавший в попутном направлении.От удара легковушка превратилась в груду железа.