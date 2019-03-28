Происшествия

44 минуты назад

На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека

10 2507
#Авария #ДТП
3
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека

Легковой автомобиль влетел в самосвал на полном ходу.

Около полуночи 28 марта в Липецке на Октябрьском мосту столкнулись легковой автомобиль и самосвал. В ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легковушки.



Как сообщают очевидцы аварии, легковой автомобиль на полном ходу врезался в самосвал следовавший в попутном направлении.

От удара легковушка превратилась в груду железа.


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10 2507
#Авария #ДТП
3

Комментарии (10)

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Плевать

6 минут назад
Вывод один...камепы контроля скоростного режима ВООБЩЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ВЛИЯЮТ, т.е. в бюджет идут деньги собранные на крови..
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ятъ

9 минут назад
Очередной «поспехун» определился. Между прочим очень удачно: не в «Матиз» с семьёй и не в детскую коляску на тротуаре.
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липовский

10 минут назад
по обуви видно, что погибли мужчина и женщина
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дерзкий

11 минут назад
Так было и будит всегда.дорога проложена по могилам.старое кладбище там было!и сколько лет этот мост гремит дурной славой!
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Плевать

15 минут назад
Хэнк, там скорость-ограничена, и на дорогу смотреть надо а не в глаза собеседнику. Да и режим скоростной соблюдать надо, погодные условия и прогноз слушать, а не выбивающий остатки мозга через нос низкий бум-бум. Да и резина-то летняя. А морозец на ночь ещё два дня назад по прогнозу обещали. В общем роковое стечение всех обстоятельств.
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Алексей

17 минут назад
На фото китаец Shacman это камаз
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Плевать

20 минут назад
Да не камаз это...чаман лябо.
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Хэнк

22 минуты назад
Видео конечно ужасное, камаз стоял или медленно ехал, габариты были видны только при освещении фар....царствие небесное
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Плевать

22 минуты назад
нн, ведро на фаркопе помяли...
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нн

24 минуты назад
что с камазом?
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