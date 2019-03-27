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сегодня, 09:44

В Липецкой области будут присуждать премии в сфере потребительского рынка

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#торговля
В Липецкой области будут присуждать премии в сфере потребительского рынка

Размер премии за победу в каждой номинации составит 20 тысяч рублей.

Областной совет предлагает учредить конкурс профессионального мастерства среди работников  сферы потребительского рынка, а также среди предприятий. Соответствующие поправки внесут в областной закон  «О размерах областным премий победителям публичных конкурсов».  

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, предлагается установить три областные премии «Лучший по профессии». Конкурс будет проводиться конкурс по разным профессиям: продавцы, повара, официанты и т.д. 

Еще девять областных премий собираются вручать за «Лучшее предприятие розничной торговли». Победителей выберут отдельно в Липецке и Ельце, в районных центрах  и в сельских поселениях. 

Также предусмотрены три премии  за  «Лучшее предприятие общественного питания» и три премии  за «Лучшее предприятие бытового обслуживания». 

Размер премии за победу в каждой номинации составит 20 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места получат по 15 тысяч и 10 тысяч соответственно. Награждать победителей планируется во время празднования Дня работника торговли.   

 - Проведение публичных конкурсов повысит уровень культуры обслуживания на предприятиях потребрынка, а также  будут способствовать  профессиональному росту работников, - отметили разработчики законопроекта.  
294
#торговля

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