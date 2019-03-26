Общество

47 минут назад

В Липецкой области открывается сезон весенней охоты

5 261
#охота
В Липецкой области открывается сезон весенней охоты

Охотники с 6 апреля могут отправляться за водоплавающей и боровой дичью.

6 апреля в Липецкой области открывается весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. С этого дня можно будет охотиться на гусей, селезней уток и вальдшнепов (за исключением видов пернатой дичи, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Липецкой области). Продолжительность сезона весенней охоты - 10 календарных дней, или по 15 апреля 2019 года, уточняет региональное управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Для охотников установлены нормы добычи. В день разрешено добывать не более трех гусей, трех селезней и не более четырех вальдшнепов. При охоте запрещено использование любых плавательных средств, применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые птицами. На гусей запрещено охотиться на реках, озерах и водохранилищах, на островах, на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Дон и Воронеж и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива.

Если охотником будет добыта окольцованная птица, надо записать название вида и пол, номер и серию кольца, дату, место добычи. Эти сведения вместе с кольцом, расправленным в пластинку, стоит отправить почтой по адресу: 117312, г. Москва, Центр кольцевания птиц, ИПЭЭ РАН.
5 261
#охота

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мотя

7 минут назад
Рыбаки и охотники все тотально заражены гельминтами, сотнями видами паразитов! Это ходячие носители глистов, сальмонеллы. Природа вам отомстит раком, ибо охотники идут против Природы!
ответить

Мотя

7 минут назад
Мотя -твое место на параше, ничего больше не пиши тут
ответить

Гость

17 минут назад
Сезон убийств открыт, жалко у зверей ружей нет,ответку выстрелить немогут.
ответить

Мотя

20 минут назад
Очнись, охотник гребаный! Ты убиваешь Природу! Ты гаденыш, делаешь это не для пропитания голодного, а ради развлечения! Охотник, ты тварь поганая
ответить

егерь

30 минут назад
Запретить всякую охоту,до тех пор ,пока зайцы под балконами бегать не начнут.Охотников принудительно 2 раза в год в тир!
ответить

Еще в рубрике

Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий
#дольщики #«Эксстроймаш» #Сергей Тонких
4
Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий

20 минут назад

Общество
В Липецкой области стало на 9,6% меньше наркоманов
#наркомания
5
В Липецкой области стало на 9,6% меньше наркоманов

40 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро #Липецк!
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще
#патенты #налоги
12
Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще

вчера, 17:56

Общество
На Матыре под лёд провалился человек
#спасение
12
На Матыре под лёд провалился человек

вчера, 17:54

Общество
Лучшего актера и актрису театра выберут зрители
#конкурс #театр #голосование
3
Лучшего актера и актрису театра выберут зрители

вчера, 17:46

Общество