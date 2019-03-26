В Липецкой области открывается сезон весенней охоты

Охотники с 6 апреля могут отправляться за водоплавающей и боровой дичью.

6 апреля в Липецкой области открывается весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. С этого дня можно будет охотиться на гусей, селезней уток и вальдшнепов (за исключением видов пернатой дичи, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Липецкой области). Продолжительность сезона весенней охоты - 10 календарных дней, или по 15 апреля 2019 года, уточняет региональное управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.



Для охотников установлены нормы добычи. В день разрешено добывать не более трех гусей, трех селезней и не более четырех вальдшнепов. При охоте запрещено использование любых плавательных средств, применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые птицами. На гусей запрещено охотиться на реках, озерах и водохранилищах, на островах, на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Дон и Воронеж и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива.



Если охотником будет добыта окольцованная птица, надо записать название вида и пол, номер и серию кольца, дату, место добычи. Эти сведения вместе с кольцом, расправленным в пластинку, стоит отправить почтой по адресу: 117312, г. Москва, Центр кольцевания птиц, ИПЭЭ РАН.