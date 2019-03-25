Общество
сегодня, 12:40
Пожарные с проверкой собирались прийти в сгоревшее овощехранилище в этом году
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Предприятия Липецкой области ждут усиленные проверки.
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После трагедии в селе Конь-Колодезь Государственный пожарный надзор будет уделять особое внимание объектам, подобным сгоревшему овощехранилищу. Об этом рассказал GOROD48 заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Липецкой области Алексей Баурин.
Особое внимание будет уделяться тем моментам и аспектам, которые выявлены в ходе проверки.
Он также отметил, что склад, который сгорел в селе Конь-колодезь, последний раз проверялся пожарным надзором в 2014 году. В марте 2017 года он был реконструирован, в том числи и место, где возник пожар.
- С 2007 года по новым и реконструированным объектам государственный пожарный надзор не принимает участие при проверках и приемках, - отметил Алексей Баурин. – Мы имеем право проверять по истечению минимум трехлетнего срока. Тем не менее, этот объект был в планах на 2019 год, и весь комплекс будет проверен на требования пожарной безопасности.
Что касается отделочных материалов, то на данный момент их остатки взяты на экспертизу представителями следственного управления СК России по Липецкой области. Дознователи МЧС оказывали содействия следствию.
Предположительно, при ремонте был использован горючий утеплитель по типу монтажной пены. После того, как возник очаг возгорание в той части склада, где находился дизельный обогреватель, в помещение возник эффект аэродинамической трубы. Это способствовало мгновенному распространению огня и едкого дыма.
Напомним, что СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Особое внимание будет уделяться тем моментам и аспектам, которые выявлены в ходе проверки.
Он также отметил, что склад, который сгорел в селе Конь-колодезь, последний раз проверялся пожарным надзором в 2014 году. В марте 2017 года он был реконструирован, в том числи и место, где возник пожар.
- С 2007 года по новым и реконструированным объектам государственный пожарный надзор не принимает участие при проверках и приемках, - отметил Алексей Баурин. – Мы имеем право проверять по истечению минимум трехлетнего срока. Тем не менее, этот объект был в планах на 2019 год, и весь комплекс будет проверен на требования пожарной безопасности.
Что касается отделочных материалов, то на данный момент их остатки взяты на экспертизу представителями следственного управления СК России по Липецкой области. Дознователи МЧС оказывали содействия следствию.
Предположительно, при ремонте был использован горючий утеплитель по типу монтажной пены. После того, как возник очаг возгорание в той части склада, где находился дизельный обогреватель, в помещение возник эффект аэродинамической трубы. Это способствовало мгновенному распространению огня и едкого дыма.
Напомним, что СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
1 818
Мотя