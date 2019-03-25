В России

15 минут назад

Продукты с трансжирами могут запретить в России

55
#трансжиры #питание #фаст-фуд
Продукты с трансжирами могут запретить в России

Тему поднял депутат Государственной Думы РФ.

Депутат Виталий Милонов предложил проработать вопрос изменения законодательства для поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в продуктах питания, пишет РИА Новости. По данным парламентария, количество такой "начинки" в пище россиян достигает подчас 40-50%, а особо отличается в этом смысле сетевой фаст-фуд.

Милонов предлагает совместными усилиями проработать законопроект, который бы в дальнейшем запретил использование трансжиров, а следовательно, и продажу продукции, которая их содержит. Депутат напомнил, что трансжиры являются причиной разных заболеваний, особенно - сердечно-сосудистых.

В прошлом году Роспотребнадзор установил новую норму содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах: содержание трансжиров не должно превышать 2% от общего содержания жира в продукте. За нарушение нормы предусмотрен штраф от 100 000 до 1 млн рублей, напоминает «Коммерсант».
55
#трансжиры #питание #фаст-фуд

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Составлен рейтинг доступности ипотеки по регионам России
#ипотека #рейтинг
Составлен рейтинг доступности ипотеки по регионам России

12 минут назад

В России
Домохозяйка побеждает на выборах мэра города
#выборы
Домохозяйка побеждает на выборах мэра города

22 минуты назад

В России
Иномарку за 8,5 млн рублей угнали у безработного москвича
#угон
Иномарку за 8,5 млн рублей угнали у безработного москвича

29 минут назад

В России
Пить по праздникам — традиция 73% россиян
#алкоголь #ВЦИОМ
Пить по праздникам — традиция 73% россиян

33 минуты назад

В России
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

сегодня, 07:58

В России
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
1
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

вчера, 12:46

В России