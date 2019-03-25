В России
15 минут назад
Продукты с трансжирами могут запретить в России
Тему поднял депутат Государственной Думы РФ.
Депутат Виталий Милонов предложил проработать вопрос изменения законодательства для поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в продуктах питания, пишет РИА Новости. По данным парламентария, количество такой "начинки" в пище россиян достигает подчас 40-50%, а особо отличается в этом смысле сетевой фаст-фуд.
Милонов предлагает совместными усилиями проработать законопроект, который бы в дальнейшем запретил использование трансжиров, а следовательно, и продажу продукции, которая их содержит. Депутат напомнил, что трансжиры являются причиной разных заболеваний, особенно - сердечно-сосудистых.
В прошлом году Роспотребнадзор установил новую норму содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах: содержание трансжиров не должно превышать 2% от общего содержания жира в продукте. За нарушение нормы предусмотрен штраф от 100 000 до 1 млн рублей, напоминает «Коммерсант».
Милонов предлагает совместными усилиями проработать законопроект, который бы в дальнейшем запретил использование трансжиров, а следовательно, и продажу продукции, которая их содержит. Депутат напомнил, что трансжиры являются причиной разных заболеваний, особенно - сердечно-сосудистых.
В прошлом году Роспотребнадзор установил новую норму содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах: содержание трансжиров не должно превышать 2% от общего содержания жира в продукте. За нарушение нормы предусмотрен штраф от 100 000 до 1 млн рублей, напоминает «Коммерсант».