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39 минут назад
Мюллер: Сговора Трампа и России не было
Специальный прокурор не нашел доказательств вмешательства в выборы в США.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа, при этом не дал четкого ответа на вопрос, создавал ли американский лидер препятствия правосудию, сообщает ТАСС. Однако глава минюста Уильям Барр и его первый заместитель Род Розенстайн по итогам изучения подготовленного Мюллером доклада заключили, что в нем не выявлено никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления.
- Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание, — написал Трамп в Twitter. - Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это.
В Белом доме итоги расследования назвали полным и безоговорочным оправданием, а в стане демократов зазвучала критика в адрес генпрокурора и продолжились призывы к публикации полного текста доклада. Главным поводом стал отказ Мюллера сделать свое заключение по поводу подозрений о том, что Трамп препятствовал правосудию, пишет РИА Новости.
Фото: thenypost.files.wordpress.com
- Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание, — написал Трамп в Twitter. - Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это.
В Белом доме итоги расследования назвали полным и безоговорочным оправданием, а в стане демократов зазвучала критика в адрес генпрокурора и продолжились призывы к публикации полного текста доклада. Главным поводом стал отказ Мюллера сделать свое заключение по поводу подозрений о том, что Трамп препятствовал правосудию, пишет РИА Новости.
Фото: thenypost.files.wordpress.com