В мире

39 минут назад

Мюллер: Сговора Трампа и России не было

106
#Трамп #выборы #сговор
Мюллер: Сговора Трампа и России не было

Специальный прокурор не нашел доказательств вмешательства в выборы в США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа, при этом не дал четкого ответа на вопрос, создавал ли американский лидер препятствия правосудию, сообщает ТАСС. Однако глава минюста Уильям Барр и его первый заместитель Род Розенстайн по итогам изучения подготовленного Мюллером доклада заключили, что в нем не выявлено никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления.

- Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание, — написал Трамп в Twitter. - Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это.

В Белом доме итоги расследования назвали полным и безоговорочным оправданием, а в стане демократов зазвучала критика в адрес генпрокурора и продолжились призывы к публикации полного текста доклада. Главным поводом стал отказ Мюллера сделать свое заключение по поводу подозрений о том, что Трамп препятствовал правосудию, пишет РИА Новости.

Фото: thenypost.files.wordpress.com
106
#Трамп #выборы #сговор

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Патрушев предрек распад Украины в случае победы Порошенко на выборах
Патрушев предрек распад Украины в случае победы Порошенко на выборах

сегодня, 08:01

В мире
Анджелина Джоли уходит из кино
Анджелина Джоли уходит из кино

вчера, 12:42

В мире
В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками района Золотого
В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками района Золотого

вчера, 12:39

В мире
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

вчера, 11:29

В мире
Россиянин пытался вывезти с Бали орангутана, напоив его снотворным
1
Россиянин пытался вывезти с Бали орангутана, напоив его снотворным

вчера, 08:27

В мире
В США назвали Су-35С «слишком хорошим» истребителем
1
В США назвали Су-35С «слишком хорошим» истребителем

вчера, 08:23

В мире