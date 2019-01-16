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сегодня, 16:56

«Почта России» начала продавать пиво в отделениях

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«Почта России» начала продавать пиво в отделениях

Так компания хочет повысить рентабельность

В Тюменской области «Почта России» включила в ассортимент пиво и другие слабоалкогольные напитки, сообщает Лента.ру.

«Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», — отметили в «Почте России».

Там добавили, что уделяют особое внимание не только качеству, но и безопасности продукции, поскольку, по данным Роспотребнадзора, ежегодно более 1,2 тысячи россиян погибают от употребления некачественного алкоголя.

В управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.
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