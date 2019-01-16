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сегодня, 10:58

Песков дал интервью о Путине

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#Песков #Путин #интервью
Песков дал интервью о Путине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет». В ходе интервью ему был задан вопрос, ругается ли Путин. Песков отметил, что «оставит это без ответа».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, ругается ли Владимир Путин матом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Он заявил, что предпочитает оставить его без комментария.

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что при этом «кровь стынет».
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#Песков #Путин #интервью

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