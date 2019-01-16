Песков дал интервью о Путине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет». В ходе интервью ему был задан вопрос, ругается ли Путин. Песков отметил, что «оставит это без ответа».





Он заявил, что предпочитает оставить его без комментария.



«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу», — сказал Песков.



Представитель Кремля добавил, что при этом «кровь стынет». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, ругается ли Владимир Путин матом. Об этом сообщают «Аргументы и факты» Он заявил, что предпочитает оставить его без комментария.«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу», — сказал Песков.Представитель Кремля добавил, что при этом «кровь стынет».