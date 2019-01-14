Общество

50 минут назад

Эпидпорог по гриппу в Липецке ниже нормы на 8 процентов

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#Грипп
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Эпидпорог по гриппу в Липецке ниже нормы на 8 процентов

На карантин в городе закрыты всего четыре класса.

Сегодня на оперативки у главы Липецка главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев сообщил Сергею Иванову о благополучной ситуации в городе по гриппу.

По его словам, в Липецке эпидпорог по гриппу ниже обычного на эту пору года на 8 процентов. С начала года зарегистрированы всего 28 случаев этого заболевания. На карантин в Липецке закрыто всего четыре класса. 

- Я связывают это с длительным каникулами. Сейчас начался учебный процесс, и будет видно, как будет развиваться ситуация, - сказал врач.

В свою очередь, глава Липецка попросил департамент образования мэрии своевременно принимать все профилактические меры для снижения заболеваемости детей гриппом. В частности, Сергей Иванов предложил как можно чаще проветривать помещения в детсадах и школах и проводить влажные уборки помещений. 
291
#Грипп
1

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