Общество
45 минут назад
Липецкие магазины ожидает рост цен на 5-7%
Торговые сети и чиновники постараются минимизировать удар по кошелькам покупателей.
Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков прогнозирует значительный рост себестоимости товаров в России уже в первом квартале 2019 года. Оно составит от 4% до 12%.
- Поставщики вынуждены идти к партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости,— цитирует «Коммерсант» директора «Руспродсоюза».
Если руководитель ассоциации говорит о всей России, то как же дела обстоят в Липецкой области? Аналогично, но с ремарками. Многие производители уже заявили региональной сети магазинов «Покупайка» о том, что намерены поднять стоимость своих товаров.
- Переговоры о росте стоимости товаров для сети ведутся, но говорить о повышении на 12% можно только в отдельных случаях, - сообщил GOROD48 Павел Павлов, заместитель руководителя сети «Покупайка». - В основном, о значительном повышении цен заявляют производители воды и напитков, кондитерских изделий. Рост стоимости планируют как крупные производители, так и местные поставщики. Например, «Росинка», «ЛипецкПиво», «Нестле». Они объясняют свое решение увеличением НДС, а также подорожанием ГСМ и экспортными курсами на поставку некоторых ингредиентов производства. В целом, идет речь о подорожании товаров на 5-7%, но важно уточнить — это подорожание для нас, ритейлеров, а не для покупателей. Удорожание товаров мы сможем минимизировать для потребителя тем, что снизим свою наценку.
Павел Павлов акцентирует, что с поставщиками и производителями не всегда можно спокойно договориться. «Такая ситуация — это всегда переговоры. Кто-то идет на компромисс, но есть и те, кому, кажется, невозможно объяснить неэффективность резкого скачка цен на продукцию», говорит бизнесмен. Если договориться не удается, и «портфельный» поставщик или производитель стоит на своем, то ритейлер вынужден значительно сокращать наценку на товар. В любом случае, утверждает Павел Павлов, региональная сеть магазинов постарается минимизировать удар по кошелькам липчан. Повышение НДС на 2%, по мнению представителя "Покупайки", та реальность, в которой придется работать. Увеличение налога на добавленную стоимость бизнесмен считает необходимой мерой для реализации национальных проектов.
По данным Росстата, цены на товары в России уже начали расти. Эксперты провели мониторинг и выяснили, что индекс потребительских цен в начале января составил 100,5% (2018г.: с начала января – 100,2%, в целом за январь – 100,3%). Значительнее всего подскочили в цене овощи: цены на огурцы выросли на 8,4%, помидоры – 6,1%, капусту белокочанную – 4,6%.
Мониторингом цен в магазинах Липецкой области занимается специализированное казенное учреждение - «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Его директор Наталия Свиридова не отрицает того, что уже в январе продавцы начали переписывать ценники. По последним данным ситуация в Липецкой области повторяет общероссийскую: на пару-тройку рублей выросла стоимость килограмма капусты, картофеля. Но это — стандартное сезонное повышение. Тем временем в Липецкой области готовятся к нестандартному росту цен.
- Мы напрямую работает с оптовиками, поставщиками, магазинами и ритейлерами. Еще до Нового года мы проводили совместные совещания и пытались договориться о том, чтобы не допустить резкого скачка цен. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле, ежедневно мониторим цены на 24 позиции из списка социально значимых товаров, утвержденных Правительством, - сообщила Наталия Свиридова, директор ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». - Если мы видим, что цена на тот или иной товар из списка в каком-то магазине выросла, то сразу начинаем разбирательство, ищем причину. Если так выросла наценка самого магазина — требуем снизить. Если же наценка не увеличивалась, то ищем то звено цепочки — производитель, оптовик, поставщик — которое увеличило свою надбавку и уже с ним ведем предметный разговор. В целом, с магазинами у нас достигнута договоренность о том, что их наценка на товары из списка не должна превышать 10%. В конце концов, в торговых точках, а особенно — крупных сетях, есть иные категории товаров, на которых можно прилично заработать.
В целом, в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» не отрицают того, что цены на товары в Липецкой области в ближайшее время будут расти, но ведомство постарается умерить пыл бизнесменов и не допустить резкого удара по кошельку покупателей.
- Поставщики вынуждены идти к партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости,— цитирует «Коммерсант» директора «Руспродсоюза».
Если руководитель ассоциации говорит о всей России, то как же дела обстоят в Липецкой области? Аналогично, но с ремарками. Многие производители уже заявили региональной сети магазинов «Покупайка» о том, что намерены поднять стоимость своих товаров.
- Переговоры о росте стоимости товаров для сети ведутся, но говорить о повышении на 12% можно только в отдельных случаях, - сообщил GOROD48 Павел Павлов, заместитель руководителя сети «Покупайка». - В основном, о значительном повышении цен заявляют производители воды и напитков, кондитерских изделий. Рост стоимости планируют как крупные производители, так и местные поставщики. Например, «Росинка», «ЛипецкПиво», «Нестле». Они объясняют свое решение увеличением НДС, а также подорожанием ГСМ и экспортными курсами на поставку некоторых ингредиентов производства. В целом, идет речь о подорожании товаров на 5-7%, но важно уточнить — это подорожание для нас, ритейлеров, а не для покупателей. Удорожание товаров мы сможем минимизировать для потребителя тем, что снизим свою наценку.
Павел Павлов акцентирует, что с поставщиками и производителями не всегда можно спокойно договориться. «Такая ситуация — это всегда переговоры. Кто-то идет на компромисс, но есть и те, кому, кажется, невозможно объяснить неэффективность резкого скачка цен на продукцию», говорит бизнесмен. Если договориться не удается, и «портфельный» поставщик или производитель стоит на своем, то ритейлер вынужден значительно сокращать наценку на товар. В любом случае, утверждает Павел Павлов, региональная сеть магазинов постарается минимизировать удар по кошелькам липчан. Повышение НДС на 2%, по мнению представителя "Покупайки", та реальность, в которой придется работать. Увеличение налога на добавленную стоимость бизнесмен считает необходимой мерой для реализации национальных проектов.
По данным Росстата, цены на товары в России уже начали расти. Эксперты провели мониторинг и выяснили, что индекс потребительских цен в начале января составил 100,5% (2018г.: с начала января – 100,2%, в целом за январь – 100,3%). Значительнее всего подскочили в цене овощи: цены на огурцы выросли на 8,4%, помидоры – 6,1%, капусту белокочанную – 4,6%.
Мониторингом цен в магазинах Липецкой области занимается специализированное казенное учреждение - «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Его директор Наталия Свиридова не отрицает того, что уже в январе продавцы начали переписывать ценники. По последним данным ситуация в Липецкой области повторяет общероссийскую: на пару-тройку рублей выросла стоимость килограмма капусты, картофеля. Но это — стандартное сезонное повышение. Тем временем в Липецкой области готовятся к нестандартному росту цен.
- Мы напрямую работает с оптовиками, поставщиками, магазинами и ритейлерами. Еще до Нового года мы проводили совместные совещания и пытались договориться о том, чтобы не допустить резкого скачка цен. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле, ежедневно мониторим цены на 24 позиции из списка социально значимых товаров, утвержденных Правительством, - сообщила Наталия Свиридова, директор ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». - Если мы видим, что цена на тот или иной товар из списка в каком-то магазине выросла, то сразу начинаем разбирательство, ищем причину. Если так выросла наценка самого магазина — требуем снизить. Если же наценка не увеличивалась, то ищем то звено цепочки — производитель, оптовик, поставщик — которое увеличило свою надбавку и уже с ним ведем предметный разговор. В целом, с магазинами у нас достигнута договоренность о том, что их наценка на товары из списка не должна превышать 10%. В конце концов, в торговых точках, а особенно — крупных сетях, есть иные категории товаров, на которых можно прилично заработать.
В целом, в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» не отрицают того, что цены на товары в Липецкой области в ближайшее время будут расти, но ведомство постарается умерить пыл бизнесменов и не допустить резкого удара по кошельку покупателей.
хахаха
Позор
Козявка
Лена
Лена
Лена
да уж
skrip
Липчанин1
кокс