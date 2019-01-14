Общество

28 минут назад

Квартиры в Липецке подорожали на 1,2%

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#недвижимость #цена
Квартиры в Липецке подорожали на 1,2%

Цена квадратного метра — на 6,9%.

Аналитики федерального портала недвижимости провели исследование динамики цен на квартиры на вторичном рынке в регионах России. По данным экспертов «Мир квартир», к концу 2018 года рынок подошел с приличным плюсом: в 66 городах из 69, вошедших в исследование, вторичный квадратный метр стал дороже, а общая цена квартиры выросла в 65 населенных пунктах.

Цена квартир на вторичном рынке жилья в Липецке выросла на 1,2% до 2 435 811 рублей. При этом стоимость квадратного метра увеличилась до 44 323 рублей, или выросла на 6,9%. Впрочем, на фоне региональных центров соседних областей, Липецк показал спокойный рост. В Белгороде стоимость недвижимости выросла на 0,5%, в Воронеже — сразу на 14,4%, Курске и того больше — на 18,4%.

Самое дорогое жилье — в Москве. Цена «квадрата» составляет почти 215 000 рублей, среднестатистическая квартира в «златоглавой» оценивается в 12,5 млн рублей. Самым дешевым из крупных городов России стал Магнитогорск: «квадрат»торгуется в среднем за 30 тысяч рублей, а квартира целиком стоит чуть больше 1,5 млн рублей.
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#недвижимость #цена

Комментарии (1)

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квартира

9 минут назад
В долларах посчитайте . Желательно с 2007 года .
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