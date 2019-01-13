В Липецке кошка два дня просидела на дереве

Кошку спасли при помощи автовышки

на Космонавтов, 24 два дня на дереве просидела кошка, на весь двор громко возвещая о своей беде и беспокоя граждан.



Неравнодушные липчане обзвонили все службы, но помощи так и не получили, даже за деньги.



Снять кошку удалось только при помощи нанятой "всем миром" автовышки.

