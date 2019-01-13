Происшествия
50 минут назад
В Липецке кошка два дня просидела на дереве
Кошку спасли при помощи автовышки
на Космонавтов, 24 два дня на дереве просидела кошка, на весь двор громко возвещая о своей беде и беспокоя граждан.
Неравнодушные липчане обзвонили все службы, но помощи так и не получили, даже за деньги.
Снять кошку удалось только при помощи нанятой "всем миром" автовышки.
Неравнодушные липчане обзвонили все службы, но помощи так и не получили, даже за деньги.
Снять кошку удалось только при помощи нанятой "всем миром" автовышки.
Отвечу триточке
Елена
Город48 жжёт
пута
Гостья
Дабл-оу-севэн
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