Происшествия

50 минут назад

В Липецке кошка два дня просидела на дереве

10 611
#кошка #дерево
2
В Липецке кошка два дня просидела на дереве

Кошку спасли при помощи автовышки

на Космонавтов, 24 два дня на дереве просидела кошка, на весь двор громко возвещая о своей беде и беспокоя граждан.

Неравнодушные липчане обзвонили все службы, но помощи так и не получили, даже за деньги. 

Снять кошку удалось только при помощи нанятой "всем миром" автовышки.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
10 611
#кошка #дерево
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Отвечу триточке

1 минуту назад
..., ОСНОВНАЯ функция МЧСников - спасение людей,а не кошаков, звони в платные конторы и тебе и дверь вскроют...да хоть пчел с дерева снимут. А 01 номер не для таких защитников четверокрылых...и вообще ВЫ ВИДЕЛИ ХОТЬ ОДНУ МЕРТВУЮ КОШКУ НА ДЕРЕВЕ???
ответить

Елена

4 минуты назад
Храни Господь тех добрых людей в сердцах которых есть сострадание и любовь…
ответить

Город48 жжёт

17 минут назад
Сенсационная новость
ответить

пута

18 минут назад
а у меня под окном две собаки пробежали потом кошка прошмыгнула затем ворона каркнула а после два воробья сели на подоконник вот это новости не то что у вас
ответить

Гостья

27 минут назад
У братьев наших меньших как и у людей бывает с головой не в порядке.Есть умные кошки,а есть и тупорылые.У нас тоже во дворе одна такая сидела на дереве и истошно орала пока мужики не стрясли её .Она спрыгнула и дала деру.
ответить

Дабл-оу-севэн

31 минуту назад
6666, и тебя тоже!)
ответить

88888

33 минуты назад
Бедная киса! Как хорошо, что есть добрые люди!
ответить

6666

35 минут назад
007, урод!!!!!!
ответить

...

42 минуты назад
Спасибо.Ну хоть нашлись не равнодушные люди. Сейчас человек то будет звать на помощь и то не обратят внимание. А что делает МЧС вообще не понятно. Как то вечером заклинило дверь с домофоном в подъезде, не могла не войти не выйти, МЧС отказалось выезжать. Сказали, что если пожар будет, тогда * , а вскрыть дверь,это не их проблема..
ответить

007

43 минуты назад
а судя по ляжкам деваха нармуль вот бы ее содануть
ответить

Еще в рубрике

В подъезде жилого дома на улице Папина произошел взрыв
#взрыв
53
В подъезде жилого дома на улице Папина произошел взрыв

сегодня, 13:37

Происшествия
В Грязях горело здание
#пожар
2
В Грязях горело здание

сегодня, 07:19

Происшествия
Шесть аварий произошло на кольце Катукова - Стаханова с начала дня
#Авария #ДТП
43
Шесть аварий произошло на кольце Катукова - Стаханова с начала дня

вчера, 22:03

Происшествия
В больнице умер полицейский - участник аварии с пятью погибшими
#Авария #ДТП
9
В больнице умер полицейский - участник аварии с пятью погибшими

вчера, 15:35

Происшествия
На пешеходном переходе сбиты женщина и ребенок
#Авария #ДТП
86
На пешеходном переходе сбиты женщина и ребенок

вчера, 15:27

Происшествия
Под Липецком столкнулись две белорусские фуры
#авария #ДТП
11
Под Липецком столкнулись две белорусские фуры

11.01.2019 17:11

Происшествия