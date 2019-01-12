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Вчера в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

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#снегопад
Вчера в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

24% от месячной нормы осадков выпало в Липецке 11 января. 

Вчерашний снегопад, который закончился только вечером, принес в Липецк в течение суток 8,9 мм осадков – это 24% месячной нормы, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью в областном центре выпало почти 4,2 мм осадков, днем снег усилился, добавив еще около 4,8 мм. В области, напротив, самый интенсивный снег прошел в течение ночи и ослабел в течение дня. Так, если ночью самые обильные осадки были отмечены на юге региона – в Хлевенском районе они составили 5,6 мм, то днем пальму первенства подхватил Липецк. 

В ближайшие три дня осадки стихнут, однако из-за потепления начнет усиливаться ветер – самым сильным он прогнозируется в ночь с 14 на 15 января, до 14 м/сек.  


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#снегопад

Комментарии (1)

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Фокс

43 минуты назад
Если бы выпало 9 мм, то и нечего было писать про это, а то выпало 9 САНТИМЕТРОВ
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