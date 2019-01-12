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Кристина Агилера поет в метро, американская мечта белоруса-дальнобойщика и 18 лучших книг 2018 года

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Кристина Агилера поет в метро, американская мечта белоруса-дальнобойщика и 18 лучших книг 2018 года

Иногда бывает так, что все, вроде, хорошо, а почему-то чувствуешь, что ты утратил радость от жизни и растерял все силы. А потом ты вдруг увидел в Сети классный музыкальный ролик или прочитал хорошую книгу – и жизнь захотелось. А может, просто почитал коменты на сайте психолога и понял, что твои проблемы знакомы многим, а значит, ты не одинок. А потом узнал о том, какие испытания выпадают на долю других людей и понял, что твои беды и вовсе-то не беды. Именно поэтому мы считаем, что иногда полезно что-нибудь такое посмотреть_почитать. 

Смотри, кто поет!

Один американский парень, не лишенный актерского таланта, был помешан на популярнейшей американском шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Шутки, импровизации, знаменитые гости, розыгрыши – парень чувствовал, что он, с его задатками «человека-оркестра» будет в этом шоу, как рыба в воде.

«Если я бросаю монету в фонтан, я желаю попасть на «Субботним вечером в прямом эфире». Если я вижу падающую звезду, я желаю попасть на «Субботним вечером в прямом эфире». Я помню, как сказал себе: «Если я не сделаю это до того как мне стукнет 25, я покончу жизнь самоубийством». А в возрасте 23 лет этот молодой человек успешно прошел прослушивание, до слез насмешив продюсеров, и сейчас его знает вся Америка – это известнейший комический актер Джимми Фэллон. Теперь у него собственное шоу. 

Один из любимых публичных перфомансов Джимми – устроить импровизированный концерт в нью-йоркской подземке с участием звезды. 

Пример – здесь: по приглашению Джимми Фэллона в нью-йоркском метро поет Кристина Агилера. Очень интересно наблюдать за реакцией публики.


Поговори с собой

Мы случайно наткнулись в Сети на этот материал  « Как связаны детские потребности и депрессия? », заинтересовались, прочли, да и залипли на канале экзистенциального психолога Вероники Хлебовой. Что понравилось: женщина умеет кратко, понятно и очень интересно говорить о психологических проблемах людей.

Почему при видимом благополучии люди впадают в депрессию? Почему нет сил, ничего не хочется, ничего не радует? В каких случаях забота оказывается замаскированным насилием? Как понять и принять себя? Почему мы испытываем деструктивные эмоции? Мы почитали и многое поняли. Предлагаем и вам почитать.

Белорусский дальнобойщик в Штатах

Уроженец Белоруссии по имени Вадим пятнадцать лет назад переехал вместе с женой и детьми в Америку и начал новую жизнь, не зная ни слова по-английски и имея за душой лишь профессию водителя. В Штатах Вадим не пропал: с трудом, но выучил язык, устроился работать в грузоперевозки, а потом и вовсе купил два трака и стал работать на себя. 

Вадим с семьей живет в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, и ведет ютьюб-канал, на котором выкладывает видео из своих рейсов по Америке рассказывает прочие подробности жизни на чужбине. Автор влога признается: он не пожалел, что эмигрировал – в США он нашел для себя больше явных плюсов, чем минусов. Увидеть, как белорус-дальнобойщик осуществил большую американскую мечту, можно здесь:


«Мне постоянно страшно, что мама захочет умереть»

Издание «Медуза» предлагает очень отрезвляющий и местами шокирующий материал о том, как дети становятся опекунами для своих родителей-инвалидов: «Мне постоянно страшно, что мама захочет умереть».

Одиннадцатилетний мальчик остается один на один с неподъемной даже для взрослого проблемой: мама потеряла обе ноги и ослепла. Вместо прогулок с друзьями он сам справляется со всеми хозяйственными делами и топит печь в их деревенском доме, выламывая доски из забора.  Другой парнишка, ухаживая за мамой, больной ДЦП, умудрялся учиться на пятерки, окончил вуз с красным дипломом и стал очень хорошим человеком. Двенадцатилетняя девочка стала нянькой для своей матери, у которой под влиянием жизненных передряг развилось тяжелое психическое заболевание.  Материал похож на экскурсию в параллельный мир. Иногда не верится, как много может выдержать человек. 

18 лучших книг года

Журнал Esquire предлагает ознакомиться с мнением критиков, писателей и публицистов о том, какие книги, увидевшие свет в 2018 году, произвели на них наибольшее впечатление: «18 лучших книг года: выбор писателей, публицистов и критиков». 

Свое мнение высказывают Анна Наринская, Галина Юзефович, Евгений Водолазкин, Михаил Зыгарь, Анна Козлова и другие. Например, среди признанных шедевров упоминается новый роман Гузель Яхиной «Дети мои», который мы тоже рекомендуем к прочтению. 

Приятных выходных! 

фото youtube.com

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#посмотреть_почитать
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Комментарии (1)

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паша

1 минуту назад
отличная подборка!
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