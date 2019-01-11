сегодня, 13:58
В микрорайоне «Победа» появилась IT-школа
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, здесь будут обучаться 800 мальчишек и девчонок, проживающих в расположенных поблизости микрорайонах.
В новой школе дети с 1 по 11 классы будут обучаться в одну смену. Однако классы для малышей и ребят постарше расположены в разных блоках. Для самых маленьких также предусмотрен внутренний дворик, где они смогут подышать свежим воздухом и отдохнуть от занятий. Укрепить силы и повысить выносливость ребятам помогут занятия в спортивных залах. Кроме того, в школе есть два бассейна, один из которых – 8 на 6 метров - рассчитан на учащихся младших классов, другой - 50 на 33 метра - предложат посещать как подросткам, так и их родителям.
Развивать и демонстрировать свои творческие способности юные ценители искусств будут в просторном актовом зале с настоящими костюмерной, инвентарной комнатой для декораций и бутафории.
Подкрепиться в перерывах между уроками ребята смогут в столовой с двумя обеденными залами.
- Деятельность руководства новой школы будет направлена на постепенное введение детей через образовательный процесс в IT-пространство, в котором сегодня живет все современное общество, - отмечает будущий директор школы Алексей Хорошилов.
Классы по изучению отдельных предметов – физики, химии, математики – будут оборудованы в соответствии с самыми современными тенденциями. Однако предполагается, что гордостью учреждения станет Скрипториум (ScriptoriUM).
- Представьте себе, что две стены класса превратились в поверхности, на которых отображается все, что, вооружившись специальными интерактивными маркерами, пишут, чертят или рисуют ребята. Результаты сохраняются в памяти, и при подключении к системе все идеи снова переносятся в рабочее пространство. ScriptoriUM позволяет сделать обычную бумагу интерактивной. Пульты-трансформеры дополняют управление программным обеспечением: простым прикосновением маркера к поверхности можно выбирать различные цвета и выполнять заданные функции. По сути, Скрипториум позволит превратить весь кабинет в единое пространство, дающее возможность всем, кто в нем находится, одновременно работать над проектом или отдельными его частями, - сообщил Алексей Хорошилов.
В настоящий момент администрацией города и профильным департаментом рассматривается возможность закупки специализированного оборудования и программного обеспечения.
Здание школы уже принято Государственной инспекцией строительного надзора. Предварительная запись в образовательное учреждение начнется с 1 февраля 2019 года. А для учеников двери школы впервые откроются в День знаний.
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