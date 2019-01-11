Общество

сегодня, 13:58

В микрорайоне «Победа» появилась IT-школа

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#образование
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В микрорайоне «Победа» появилась IT-школа

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, здесь будут обучаться 800 мальчишек и девчонок, проживающих в расположенных поблизости микрорайонах. 

Кроме того, образовательное учреждение существенно снизит нагрузку на школу №20. Являясь одной из самых крупных в областном центре, сегодня она работает в две смены. С момента начала строительства школы до завершения внутренней отделки помещений прошло всего 6,5 месяца. Исполнителем контракта стоимостью в 654 млн. рублей стал трест «Липецкстрой». Средства выделены на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В новой школе дети с 1 по 11 классы будут обучаться в одну смену. Однако классы для малышей и ребят постарше расположены в разных блоках.  Для самых маленьких также предусмотрен внутренний дворик, где они смогут подышать свежим воздухом и отдохнуть от занятий. Укрепить силы и повысить выносливость ребятам помогут занятия в спортивных залах.  Кроме того, в школе есть два бассейна, один из которых – 8 на 6 метров - рассчитан на учащихся младших классов, другой - 50 на 33 метра - предложат посещать как подросткам, так и их родителям.

Развивать и демонстрировать свои творческие способности юные ценители искусств будут в просторном актовом зале с настоящими костюмерной, инвентарной комнатой для декораций и бутафории.

Подкрепиться в перерывах между уроками ребята смогут в столовой с двумя обеденными залами.

- Деятельность руководства новой школы будет направлена на постепенное введение детей через образовательный процесс в IT-пространство, в котором сегодня живет все современное общество, - отмечает будущий директор школы Алексей Хорошилов.

Классы по изучению отдельных предметов – физики, химии, математики – будут оборудованы в соответствии с самыми современными тенденциями. Однако предполагается, что гордостью учреждения станет Скрипториум (ScriptoriUM).                                 

- Представьте себе, что две стены класса превратились в поверхности, на которых отображается все, что, вооружившись специальными интерактивными маркерами, пишут, чертят или рисуют ребята. Результаты сохраняются в памяти, и при подключении к системе все идеи снова переносятся в рабочее пространство. ScriptoriUM позволяет сделать обычную бумагу интерактивной. Пульты-трансформеры дополняют управление программным обеспечением: простым прикосновением маркера к поверхности можно выбирать различные цвета и выполнять заданные функции. По сути, Скрипториум позволит превратить весь кабинет в единое пространство, дающее возможность всем, кто в нем находится, одновременно работать над проектом или отдельными его частями, - сообщил  Алексей Хорошилов.

В настоящий момент администрацией города и профильным департаментом рассматривается возможность закупки специализированного оборудования и программного обеспечения.

Здание школы уже принято Государственной инспекцией строительного надзора. Предварительная запись в образовательное учреждение начнется с 1 февраля 2019 года. А для учеников двери школы впервые откроются в День знаний.
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#образование
3

Комментарии (11)

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вв

30 секунд назад
...не знаю как учат ...но с института таблицу умножения не знают ...стыдоба ....
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Очередное Сколково

21 минуту назад
Очередная глупость. Липецких недоделанных детишек вряд ли можно чему научить. Генофонд уж больно плохенький в регионе, одни алкаши да быдло.
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Елена

27 минут назад
Все бы ничего. Жаль, что самый адекватный руководитель Алексей Хорошилов уйдет из 20 школы.
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гостья

54 минуты назад
и учиться в этой школе наверняка будут * детишки)))) помню раз с подругой иду мимо 64й школы, а там встречающие родители между собой что-то не поделили, так у меня от их фраз уши резануло, но зато детишки то умные, коли в 64й школе))) так и здесь будет...
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гостья

55 минут назад
ну да....главное пользоваться IT-технологиями, а учить русский язык уже и не надо, гугл в помощь....к сантехнику скоро будем на год вперед записываться))))))
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55 минут назад
А что там Дом МГУ будут строить ?!!!!
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Дмитрий

сегодня, 14:22
Гость, Здоровых деток тебе - пусть будут умными и здоровыми!
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indezit

сегодня, 14:19
Мария, не надоело? Все неравнодушные стоят напротив мэрии в сигнальных жилетах и с резиновой уточкой в руках.
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Гость

сегодня, 14:18
Дмитрий, это за Ашаном,я там прикупил квартиру.
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Дмитрий

сегодня, 14:12
Это где Добрострой ?
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