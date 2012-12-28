В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги

Менеджер воспользовалась доступными ей чужими персональными данными.

34-летняя сотрудница сотовой компании связи в райцентре Доброе оформила на клиентку кредит в 31 000 рублей. На эти деньги она купила смартфон в своей же компании, после чего сдала его в ломбард за 15 000 рублей. Кроме того, она оформила на имя потерпевшей кредитную карту, с которой украла ещё 50 000 рублей.Вышли на нее сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что менеджер сотовой компании, которая была ранее судимой. Телефон изъят, а украденные деньги она успела потратить.«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.