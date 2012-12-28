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В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги
Происшествия
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17 минут назад
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В Добром сотрудница сотовой компании оформила на клиентку кредит и потратила чужие деньги
Менеджер воспользовалась доступными ей чужими персональными данными.
Вышли на нее сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что менеджер сотовой компании, которая была ранее судимой. Телефон изъят, а украденные деньги она успела потратить.
«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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