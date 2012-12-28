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Общество
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сегодня, 11:09
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Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину на Соборной площади. Сегодня 155-летие со дня рождения основателя СССР.
Перед собравшимися выступил молодой депутат- коммунист Анатолий Шкатов. Ему делегировал это право первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, «я старший тренер, команда должна быть».
— Само имя Ленина буржуазная власть уже 30 лет пытается вымарать из народной памяти. Но мы с вами знаем, что именно идеи ленинизма привели к созданию великого социалистического государства, уничтожили капитализм и колониализм, уничтожили рабство по всему миру. И мы помним, не забудем и передадим нашим потомкам, что Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить! — сказал Анатолий Шкатов.
Затем коммунисты приняли в ряды партии двух новых членов.
На Соборной площади не было полиции, которая обычно присутствует на массовых мероприятиях. Оказывается коммунисты, посчитали, что в этом нет необходимости, так как у них ни разу не было столкновения с органами власти во время возложения цветов.
— Как вы считаете, не пора ли похоронить Ленина? — спросил GOROD48 у лидера липецких коммунистов Николая Разворотнева.
— Этот вопрос решен. Второй съезд Советов принял это решение. Отменить его никто не может. Во многих странах мира лидеры похоронены приблизительно также. Там вопрос не стоит. Меня интересует совсем другой вопрос, зачем драпируют мавзолей во время проведения парада? — сказал Николай Разворотнев.
Тем временем, памятник на Соборной площади продолжает ветшать. Опасно отклонилась от постамента одна из плит. GOROD48 подробно рассказывал историю несостоявшегося ремонта монумента.
К сегодняшнему юбилею памятник даже не вымыли.
Зато в клумбе у основания уже зацвели тюльпаны.
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