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297
сегодня, 11:09
20

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

Коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину на Соборной площади. Сегодня 155-летие со дня рождения основателя СССР.

Сегодня в день рождения Владимира Ленина члены КПРФ возложили цветы к его памятнику на Соборной площади в Липецке. Все произошло, можно сказать, по-домашнему, тихо, без громкоговорителей.



Перед собравшимися выступил молодой депутат- коммунист Анатолий Шкатов. Ему делегировал это право первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, «я старший тренер, команда должна быть».

— Само имя Ленина буржуазная власть уже 30 лет пытается вымарать из народной памяти. Но мы с вами знаем, что именно идеи ленинизма привели к созданию великого социалистического государства, уничтожили капитализм и колониализм, уничтожили рабство по всему миру. И мы помним, не забудем и передадим нашим потомкам, что Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить! — сказал Анатолий Шкатов.

Затем коммунисты приняли в ряды партии двух новых членов.



На Соборной площади не было полиции, которая обычно присутствует на массовых мероприятиях. Оказывается коммунисты, посчитали, что в этом нет необходимости, так как у них ни разу не было столкновения с органами власти во время возложения цветов.

— Как вы считаете, не пора ли похоронить Ленина? — спросил GOROD48 у лидера липецких коммунистов Николая Разворотнева.

— Этот вопрос решен. Второй съезд Советов принял это решение. Отменить его никто не может. Во многих странах мира лидеры похоронены приблизительно также. Там вопрос не стоит. Меня интересует совсем другой вопрос, зачем драпируют мавзолей во время проведения парада? — сказал Николай Разворотнев.

Тем временем, памятник на Соборной площади продолжает ветшать. Опасно отклонилась от постамента одна из плит. GOROD48 подробно рассказывал историю несостоявшегося ремонта монумента.



К сегодняшнему юбилею памятник даже не вымыли.



Зато в клумбе у основания уже зацвели тюльпаны.

Ленин
день рождения
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Каменев
3 минуты назад
Ленин обращается к Крупской: — Во время ссылки, во время гонений, когда были на чужбине, ты всегда находилась рядом. — Да-да, Володенька. — Что да-да? Вот я и думаю: может, ты мне несчастье приносишь?
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Андрей
7 минут назад
Двоечники!
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Алла
8 минут назад
Дедушка Ленин вы хотите чтоб не было бедных? Нет, я хочу чтоб не было богатых!
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Гоша
12 минут назад
Щорс, в США страна была электрифицирована полностью в 30-х, а у нас до конца 50-х не было электричества в центральных регионах, промышленность куплена у немцев и американцев за счет рабского труда крестьянства, по сути то же крепостное право, в сёлах теплый туалет дома появился в конце двухтысячных а у многих и сейчас удобства на улице, в медицине не хватало важнейших лекарств и оборудования, уровень оснащенности и по сию пору отстает лет на 70,одну только советскую стоматологию вспомнить и холодный пот прошибает
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Гость
15 минут назад
Спасибо ,вам ,Владимир Ильич!, За 70 лет великого государства!, Спасибо, вам, Владимир Владимирович за процветание России!!!
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Даша
17 минут назад
Откуда повылазили все эти недовольные советской властью! Все ж комсомольцами были и партийными, восхваляли власть. Недовольных не было. А теперь в воздухе перевернулись.
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Дык
7 минут назад
>Шесть основных противоречий социализма: >1. Нет безработных, но никто не работает. >2. Никто не работает, но план выполняется. >3. План выполняется, но в магазинах ничего нет. >4. В магазинах ничего нет, но у всех все есть. >5. У всех все есть, но все недовольны. >6. Все недовольны, но голосуют "за".
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Зиновьев
24 минуты назад
Владимир Ильич, к вам ходоки! — Да, а что они принесли, батенька? — Свежей рыбки. — А шли они сколько? — Две недели. — Детям, все детям !
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Лидия
29 минут назад
Идейных там было раз два и обчелся,всё что они сделали это уничтожили старую элиту и сделали себя новой методами террора, репрессий и убийств
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Не я
2 минуты назад
Истина, от которой крючит современных последователей Ильича. Покажите нам хоть одну кухарку, управлявшую государством? Тут же после революции создали камеру неприкасаемых , терроризировавшую все страну. Хорошо, что эта элита сама себя вся перегрызла
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Римма
9 минут назад
А старая «элита» — это все те, кого описал Гоголь в «Мертвых душах»? Плюшкины, Собакевичи, Коробочки — владельцы крестьян-рабов, а потом арендодатели земли?
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Троцкий
30 минут назад
Мемориальная доска: «В этом доме в 1910 году В.И. Ульянов-Ленин скрывался с Инессой Арманд от Нади Крупской».
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Ну очень старый
30 минут назад
Театр абсурда - памятник на Соборной площади.
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