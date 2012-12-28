Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода

Труба лопнула на улице Космонавтов, воду энергетики обещают подать завтра вечером.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня работники компании «Квадры» обнаружили утечку горячей воды на улице Космонавтов, 41/1.«Место повреждения локализовано, ведутся земляные работы. В ближайшее время специалисты приступят к устранению повреждения», — сообщили в компании.На время ремонта горячая вода отключена в домах по следующим адресам: № 41/1, 41/2, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3 по улице Космонавтов и № 1, 3, 5, 5/2, 5/3 по улице Филипченко.Отключение продлится до восьми вечера 22 апреля.

Видео: Telegram-канал Город Липецк