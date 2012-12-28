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34 минуты назад
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Из-за порыва сети на двух липецких улицах отключена горячая вода

Труба лопнула на улице Космонавтов, воду энергетики обещают подать завтра вечером.

Сегодня работники компании «Квадры» обнаружили утечку горячей воды на улице Космонавтов, 41/1.

«Место повреждения локализовано, ведутся земляные работы. В ближайшее время специалисты приступят к устранению повреждения», — сообщили в компании.
На время ремонта горячая вода отключена в домах по следующим адресам: № 41/1, 41/2, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3 по улице Космонавтов и № 1, 3, 5, 5/2, 5/3 по улице Филипченко.

Отключение продлится до восьми вечера 22 апреля.

Видео: Telegram-канал Город Липецк

отключение горячей воды
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Какая
19 минут назад
неожиданность....
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А
19 минут назад
На Первомайской 45 уже четвертый день нет горячей воды
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Гость
22 минуты назад
У РВК это называются плановые работы но не как порыв.
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Ехидный
24 минуты назад
Гранаты у них не той системы ... У нас тоже нет горячей воды , как они надоели уже !!!
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