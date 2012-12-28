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425
сегодня, 12:08
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Во время драки в елецком баре житель Белгорода украл сумку у участника потасовки

В баре подрались две группы молодых людей, чем и воспользовался вахтовик из Белгородчины.

В полицию обратился 36-летний житель Ельца с заявлением о краже мужской сумки с ценными вещами. В кафе-баре на улице Черокманова сора двух компаний с соседних столиков переросла в драку. В пылу битвы один из ее участников обронил сумку в которой находились личные документы, банковские карты, сотовый телефон, наручные часы, кошелёк с 5300 рублями, ключи от квартиры. После драки сумку он не нашел и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого в краже — 25-летнего жителя Белгорода, ранее судимого, который работал на стройке в Ельце вахтовым методом. Все похищенные вещи у него изъяты и будут возвращены владельцу.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Фото УМВД России по Липецкой области
драка
кража
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Комментарии (1)

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Сначала новые
нквд
сегодня, 12:33
Хорошо вахтовым методом подзаработал
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