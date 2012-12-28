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Происшествия
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сегодня, 12:08
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Во время драки в елецком баре житель Белгорода украл сумку у участника потасовки
В баре подрались две группы молодых людей, чем и воспользовался вахтовик из Белгородчины.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого в краже — 25-летнего жителя Белгорода, ранее судимого, который работал на стройке в Ельце вахтовым методом. Все похищенные вещи у него изъяты и будут возвращены владельцу.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Фото УМВД России по Липецкой области
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