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21 минуту назад
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УФСИН России по Липецкой области возглавил Виктор Кислицин

Обязанности начальника ведомства полковник внутренней службы Виктор Кислицин исполнял с декабря.


Руководитель ФСИН России генерал Аркадий Гостев представил нового начальника УФСИН по Липецкой области — полковника внутренней службы Виктора Кислицина.

Представление коллективу УФСИН прошло по видеосвязи с участием губернатора региона Игоря Артамонова, представителей власти и правоохранительных структур.

Виктор Кислицин имеет более 25 лет опыта работы в уголовно-исполнительной системе. Начинал службу в 1997 году инспектором отдела режима и охраны, занимал руководящие должности в подразделениях надзора, безопасности и тылового обеспечения. Последние четыре с половиной года он работал заместителем начальника УФСИН по Липецкой области.

Аркадий Гостев отметил, что новый руководитель хорошо знаком с коллективом и региональной спецификой, и поручил ему усилить контроль над ключевыми направлениями работы: обеспечением надежной изоляции осужденных, профилактикой правонарушений, борьбой с проникновением запрещенных предметов в учреждения. Особое внимание было уделено побегу из ИК-2 в октябре 2023 года.

Напомним, тогда шестеро заключенных совершили побег через 60-метровый подкоп.

После этого начальник УФСИН по региону Михаил Мезин ушел на пенсию. Его заместитель Виктор Кислицын исполнял обязанности начальника управления с декабря прошлого года. Теперь он избавился от приставки «и.о».
УФСИН
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Комментарии (1)

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Р
13 минут назад
Толку то. Зарплата должна быть нормальная также как у учителей и врачей.
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