УФСИН России по Липецкой области возглавил Виктор Кислицин

Обязанности начальника ведомства полковник внутренней службы Виктор Кислицин исполнял с декабря.



Руководитель ФСИН России генерал Аркадий Гостев представил нового начальника УФСИН по Липецкой области — полковника внутренней службы Виктора Кислицина.Представление коллективу УФСИН прошло по видеосвязи с участием губернатора региона Игоря Артамонова, представителей власти и правоохранительных структур.Виктор Кислицин имеет более 25 лет опыта работы в уголовно-исполнительной системе. Начинал службу в 1997 году инспектором отдела режима и охраны, занимал руководящие должности в подразделениях надзора, безопасности и тылового обеспечения. Последние четыре с половиной года он работал заместителем начальника УФСИН по Липецкой области.Аркадий Гостев отметил, что новый руководитель хорошо знаком с коллективом и региональной спецификой, и поручил ему усилить контроль над ключевыми направлениями работы: обеспечением надежной изоляции осужденных, профилактикой правонарушений, борьбой с проникновением запрещенных предметов в учреждения. Особое внимание было уделено побегу из ИК-2 в октябре 2023 года.Напомним, тогда шестеро заключенных совершили побег через 60-метровый подкоп.После этого начальник УФСИН по региону Михаил Мезин ушел на пенсию. Его заместитель Виктор Кислицын исполнял обязанности начальника управления с декабря прошлого года. Теперь он избавился от приставки «и.о».