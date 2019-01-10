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Шоу «Один в один» прошло в колонии
В клубе исправительного учреждения №7 состоялось музыкальное шоу пародий «Один в один», аналогичное известной телевизионной передаче.
Чтобы все присутствующие могли лучше сравнить сходство "звезды" с ее истинным лицом во время концерта показывали видеоролики каждого реального артиста.
Выступления конкурсантов оценивались помимо визуального сходства, оригинальностью подачи номера и удачным артистичным исполнением, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.