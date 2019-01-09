Здоровье

52 минуты назад

В Липецкой области сезонный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями

4 722
#грипп #ОРВИ
В Липецкой области сезонный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 31 декабря по 6 января в регионе зарегистрированы 3317 случая ОРВИ и гриппа, показатели заболеваемости на неэпидемическом уровне как среди населения в целом, так во всех возрастных группах. 

Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 70% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 5,8%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этой недели года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 71,2% (2381 случай). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, на неэпидемическом уровне.

Мониторинг лабораторных исследований материала от больных с клиникой острой респираторной инфекции показал, что заболевания обусловлены как вирусами негрипппозной этиологии (36,4% положительных проб, представлены РС-вирусами, риновирусами и др.), микоплазмой пневмонии, а также вирусами гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) у непривитых лиц.


4 722
#грипп #ОРВИ

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Врач

3 минуты назад
Люди! Не будьте идиотами! Не пейте иммуностимуляторы и противовирусные!
ответить

цирк

37 минут назад
одни доходяги -щас понесут в аптеку деньги за мел- бизнес господа
ответить

911

41 минуту назад
В каникулы никто не обращался просто. Сейчас резко увеличится. Болеют все сплошь - результат прививок!
ответить

Фсе

47 минут назад
Погнал за арбидолом)))
ответить

Еще в рубрике

На лечение липчан направили 212 млн рублей
#дотации #медицина
7
На лечение липчан направили 212 млн рублей

сегодня, 10:31

Общество
Случаи гриппа в Липецкой области единичны
#грипп #орви
4
Случаи гриппа в Липецкой области единичны

24.12.2018 14:46

Здоровье
ОНФ: половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги
#опрос
140
ОНФ: половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги

10.12.2018 15:20

Общество
﻿«Очнулся — гипс»: как не попасть на больничную койку во время гололеда
#лайфхак
5
﻿«Очнулся — гипс»: как не попасть на больничную койку во время гололеда

08.12.2018 11:07

Здоровье
Липецкие врачи получили премию за снижение смертности от рака
#онкология #рак #премия
89
Липецкие врачи получили премию за снижение смертности от рака

07.12.2018 09:27

Общество
Липецкая поликлиника открыла чат с пациентами
#отзыв #поликлиника
39
Липецкая поликлиника открыла чат с пациентами

03.12.2018 14:41

Общество