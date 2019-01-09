В Липецкой области сезонный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 31 декабря по 6 января в регионе зарегистрированы 3317 случая ОРВИ и гриппа, показатели заболеваемости на неэпидемическом уровне как среди населения в целом, так во всех возрастных группах.

Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 70% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 5,8%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этой недели года.



Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 71,2% (2381 случай). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, на неэпидемическом уровне.

Мониторинг лабораторных исследований материала от больных с клиникой острой респираторной инфекции показал, что заболевания обусловлены как вирусами негрипппозной этиологии (36,4% положительных проб, представлены РС-вирусами, риновирусами и др.), микоплазмой пневмонии, а также вирусами гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) у непривитых лиц.



