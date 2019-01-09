Происшествия
55 минут назад
Во время крупного пожара под Ельцом пострадал человек
508
Его госпитализировали.
Утром 8 января в селе Ериловка Елецкого района загорелся дом с пристройкой используемой под складское помещение. На складе хранились легковоспламеняющиеся вещества и горюче-смазочные материалы.
Пламя тушили восемь отеделний пожарных. В результате пожара уничтожены хозяйственные постройки, подвальное помещение и имущество на площади 1000 кв. м. Есть пострадавший, направлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
Пламя тушили восемь отеделний пожарных. В результате пожара уничтожены хозяйственные постройки, подвальное помещение и имущество на площади 1000 кв. м. Есть пострадавший, направлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
508