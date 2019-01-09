Происшествия

55 минут назад

Во время крупного пожара под Ельцом пострадал человек

508
#пожар
Во время крупного пожара под Ельцом пострадал человек

Его госпитализировали.

Утром 8 января в селе Ериловка Елецкого района  загорелся дом с пристройкой используемой под складское помещение. На складе хранились легковоспламеняющиеся вещества  и горюче-смазочные материалы. 

Пламя тушили восемь отеделний пожарных. В результате пожара уничтожены  хозяйственные постройки, подвальное помещение и  имущество на площади 1000 кв. м. Есть пострадавший, направлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
508
#пожар

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