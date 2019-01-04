Общество

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Липецкие правозащитники посетили в колонии «Дикого десантника» - Асхаба Алибекова

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#дикий десантник #Алибеков
Липецкие правозащитники посетили в колонии «Дикого десантника» - Асхаба Алибекова

Причиной послужили многочисленные обращения его защитников в интернете, о, якобы, применении в отношении видеоблогера насилия.

Асхаб Алибеков известен ведением своего видеоблога на канале Ютуб, на котором критикует власть. За резкость и эмоциональность он получил сетевое прозвище «Дикий десантник». Но в тюрьму он попал за то, что будучи военнослужащим разведки ВМФ в Новороссийске, был командирован в Крым, где сломал челюсть подчиненному в воинской части. Алибекову дали три года условного срока. Будучи условно-осужденным, он не должен был покидать без уведомления правоохранительных орагнов места жительства. На тот момент – Новороссийск. Но он, не поставив в известность полицию, уехал в Ростовскую область. Условный срок ему заменили на реальный, с отбыванием в колонии. «Дикого десантника» этапировали в Липецкую область.

На днях в Интернет появилось письмо некоего Павла Башкирова, который рассказал, что Асхаб жалуется на то, что на этапе и в СИЗО Липецка его избили. В ИК-5, где он отбывает наказание, к нему, якобы, относятся по-хамски и не оказывают медицинскую помощь.

Сразу, как только Сеть забурлила, Общественная Наблюдательная Комиссия направилась в колонию к «Дикому десантнику».

- При поступлении в СИЗО Асхаб был тщательно осмотрен. Побоев зафиксировано не было. Он на побои по этапу и не жаловался, - рассказал GOROD48 руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения "За права человека" Валерий Королев. - Через несколько дней Алибеков был отправлен в ИК-5, где был опять тщательно (под видеозапись) осмотрен. Жалоб не было, синяков тоже. Пробыв неделю в ИК-5 он вспомнил, что его били в СИЗО. Отсутствие синяка объяснил тем, что он у него то пропадает, то появляется. Также он заявил, что в ИК-5 плохая медицина и его не направили на ФГС (якобы у него проблемы с желудком, но в медицинских документах указаний на эту проблему ничего нет). На вопрос имама липецкой общины мусульман - верующий ли он, и дают ли ему возможность молиться, сначала ответил, что он атеист, а потом заявил, что у него есть проблема - он не может пять раз в день молиться. Имам пытался уточнить его отношение к вере, после чего Асхаб заявил, что он мусульманин, только ветвь его веры какая-то другая. Какая - никто не понял. К слову, Асхаб Алибеков в колонии уже организовал среди осужденных секцию для занятий спортом. Общественная Наблюдательная Комиссия в любом случае будет следить за состоянием Асхаба, в то же время, насколько мне известно, по жалобам в Сети проводит проверку Следственный Комитет.

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#дикий десантник #Алибеков

Комментарии (13)

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оченьпознавательно

6 минут назад
другая ветвь веры? дебелизмом пахнет. клоун новый.
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Горбатый

7 минут назад
Дурилка картонная обмануть хотел, у нас есть сомнение что ты мил человек стукачек.
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Порошенко

13 минут назад
Спецназ, Не дырявое, а свободное. Мы для этого вступили в Евросоюз
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Спецназ

24 минуты назад
Порошенко, ты его знаешь асуждаешь да и тут много интересного тригантов пишут а сами очко дырявое
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Егор

26 минут назад
Иди ты так погавкай! Обгадишься, не начав.
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Порошенко

26 минут назад
Вот такие захватили Крым
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Липчанин

27 минут назад
Типичный чурка. Сначала гавкает как собака, потом скулить начинает. Обосрался ЧМО.
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Вор

41 минуту назад
Отныне у него новая кликуха: дикий стукач
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Сталин

47 минут назад
Борзый кауказский товарисч. Такие быстро в себя приходят- когда за рога и в стойло. Потом начинается скулеж.
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фсин

52 минуты назад
И то ,что он человеку челюсть сломал и без уведомления правоохранительных органов место жительства покинул .Неужели в этом виноват Путин ?
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