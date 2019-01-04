Липецкие правозащитники посетили в колонии «Дикого десантника» - Асхаба Алибекова

Причиной послужили многочисленные обращения его защитников в интернете, о, якобы, применении в отношении видеоблогера насилия.

Асхаб Алибеков известен ведением своего видеоблога на канале Ютуб, на котором критикует власть. За резкость и эмоциональность он получил сетевое прозвище «Дикий десантник». Но в тюрьму он попал за то, что будучи военнослужащим разведки ВМФ в Новороссийске, был командирован в Крым, где сломал челюсть подчиненному в воинской части. Алибекову дали три года условного срока. Будучи условно-осужденным, он не должен был покидать без уведомления правоохранительных орагнов места жительства. На тот момент – Новороссийск. Но он, не поставив в известность полицию, уехал в Ростовскую область. Условный срок ему заменили на реальный, с отбыванием в колонии. «Дикого десантника» этапировали в Липецкую область.

На днях в Интернет появилось письмо некоего Павла Башкирова, который рассказал, что Асхаб жалуется на то, что на этапе и в СИЗО Липецка его избили. В ИК-5, где он отбывает наказание, к нему, якобы, относятся по-хамски и не оказывают медицинскую помощь.

Сразу, как только Сеть забурлила, Общественная Наблюдательная Комиссия направилась в колонию к «Дикому десантнику».

- При поступлении в СИЗО Асхаб был тщательно осмотрен. Побоев зафиксировано не было. Он на побои по этапу и не жаловался, - рассказал GOROD48 руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения "За права человека" Валерий Королев. - Через несколько дней Алибеков был отправлен в ИК-5, где был опять тщательно (под видеозапись) осмотрен. Жалоб не было, синяков тоже. Пробыв неделю в ИК-5 он вспомнил, что его били в СИЗО. Отсутствие синяка объяснил тем, что он у него то пропадает, то появляется. Также он заявил, что в ИК-5 плохая медицина и его не направили на ФГС (якобы у него проблемы с желудком, но в медицинских документах указаний на эту проблему ничего нет). На вопрос имама липецкой общины мусульман - верующий ли он, и дают ли ему возможность молиться, сначала ответил, что он атеист, а потом заявил, что у него есть проблема - он не может пять раз в день молиться. Имам пытался уточнить его отношение к вере, после чего Асхаб заявил, что он мусульманин, только ветвь его веры какая-то другая. Какая - никто не понял. К слову, Асхаб Алибеков в колонии уже организовал среди осужденных секцию для занятий спортом. Общественная Наблюдательная Комиссия в любом случае будет следить за состоянием Асхаба, в то же время, насколько мне известно, по жалобам в Сети проводит проверку Следственный Комитет.