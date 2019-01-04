Происшествия

сегодня, 15:38

У Христорождественского собора задержан неадекватный мужчина

13 1655
#Угроза
2
У Христорождественского собора задержан неадекватный мужчина

По словам очевидцев, мужчина выкрикивал угрозы

Прохожие вызвали полицию при виде неадекватного человека.

Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину.

На всякий случай на площадь прибыли кинологи, обследовав саму площадь и Христорождественский собор.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Росии по Липецкой области, мужчина доставлен в 8-й отдел полиции.
13 1655
#Угроза
2

Комментарии (13)

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valerafromsplus

13 минут назад
Это фото косое или столб со знаком не протрезвел?
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valerafromsplus

15 минут назад
Это до чего можно так прохожих довести, чтобы они полицию вызвали? В таких местах она итак наготове.
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Маня

22 минуты назад
Это Королёв с будуна по старой памяти припёрся,щас что нибудь в твиттере отчебучит.
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гость 1

38 минут назад
Опер, ты не опер,ты даун!
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Однако,

39 минут назад
не Литрович ли это с белкой в обнимку?
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гость

39 минут назад
говорят что, ты идиот совсем?
ответить

точно говорю

40 минут назад
говорят что, Если Лысый Кассир снесёт памятник Лысому с Соборной площади, я Лысому Кассиру за это памятник поставлю.
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говорят что

43 минуты назад
наконец-то памятник Бланку снесут. кошмар - сколько крови в 1917 и по всем городам стоит, и на Красной площади лежит. а рабы продолжают ему лбы разбивать в поклонах...
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Михаил Николаевич

50 минут назад
Он туда на белом коне прискакал
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Опер

50 минут назад
Неужто Иванова задержали?
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