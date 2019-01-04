У Христорождественского собора задержан неадекватный мужчина

По словам очевидцев, мужчина выкрикивал угрозы

Прохожие вызвали полицию при виде неадекватного человека.



Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину.



На всякий случай на площадь прибыли кинологи, обследовав саму площадь и Христорождественский собор.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Росии по Липецкой области, мужчина доставлен в 8-й отдел полиции.

