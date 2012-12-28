В поселках Дачном, Заречье, Новой жизни отключат холодную воду

18 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители поселков Дачного, Новой Жизни, Заречья, станции Казинкарайна Дикого и центральной части Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8 по улице Папина, № 6 по улице Доватора, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр.1, 43, 180 по улице Центральной, №№ 24, 24а, 33а, 35 по улице Ладыгина, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 33а, 111, 113, 115а по улице Асфальтной, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной. Холодную воду также отключат в частом секторе улиц Таежной, Фруктовой, Березовой, Асфальтной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Липецкой, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлой, 1-й Лесной, Ярославской, Добровской, Железногорской, Патриотической, Бурлакова, Р. Зорге, Постышева, Варшавской, Олимпийской, Привокзальной, Артема, Комсомольской, Полетаева, С. Тюленина, Л. Шевцовой, переулков Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 64, 66, 66а по улице Первомайской, №№ 13, 13а, 14, 15 по улице Пушкина, №№ 45, 47, 63, 67, 69, 71, 77 по улице Советской, №№ 111, 111/3, 111б по улице Ковалева.