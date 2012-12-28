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Общество
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сегодня, 22:21
В поселках Дачном, Заречье, Новой жизни отключат холодную воду
18 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители поселков Дачного, Новой Жизни, Заречья, станции Казинкарайна Дикого и центральной части Липецка, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
18 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 64, 66, 66а по улице Первомайской, №№ 13, 13а, 14, 15 по улице Пушкина, №№ 45, 47, 63, 67, 69, 71, 77 по улице Советской, №№ 111, 111/3, 111б по улице Ковалева.
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