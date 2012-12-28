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1942
сегодня, 20:34
8

Запустивший в «Ривьере» салют задержан

Мотив его действий выясняется.

Областное управление МВД сообщило о задержании парня, запустившего салют в ТРЦ  «Ривьера».  Ему 21 год. 


«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента и мотивов противоправного поведения», — сообщили в полиции.

Салют молодой мужчина запустил сегодня в 16:29. После этого работа ТРЦ ненадолго прервалась.

хулиганство
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Уася
15 минут назад
Пятнашку строгого для начала
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Ch
33 минуты назад
Интересно. А где охрана тц? Помню они как церберы народ не пускали во время ковида требовали курины код.
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Липчанин
35 минут назад
Абсолютно бесполезное поколение
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какие то
41 минуту назад
бродки отрастили, почему не в армии! пора 2 года вернуть. дурь выбивать
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Лиза
51 минуту назад
Быстро сработали!
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Хорошо бы
сегодня, 20:47
Если б помимо уголовки на него списали неустойку за время простоя все магазины Ривьеры. В назидание всем подобным шутникам
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Гость
сегодня, 20:43
Молодцы Задержали оперативно. Наказать хорошо, чтобы другим детинам неповадно было такое совершать.
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Эля
сегодня, 20:42
Красивый, но сделал много шума.
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