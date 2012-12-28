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Происшествия
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сегодня, 20:34
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Запустивший в «Ривьере» салют задержан
Мотив его действий выясняется.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента и мотивов противоправного поведения», — сообщили в полиции.
Салют молодой мужчина запустил сегодня в 16:29. После этого работа ТРЦ ненадолго прервалась.
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