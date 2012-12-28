Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией
«Хозяйственной» 20-летней девушке дали год и восемь месяцев колонию за две магазинные кражи
Общество
42
9 минут назад
Над Ельцом и Задонским районом наблюдают загадочные круги
Пару лет назад в тех местах наблюдали такие же в большем количестве.
Точно такие же и в тех же местах наблюдали в ноябре 2022 года. Над Липецком ровные круги тоже висели в изобилии. Тогда пресс-служба администрации области и метеорологи сошлись во мнении, что это инверсионные круги от самолетов.
Впрочем ельчане в комментариях также сообщают, что перед появлением кругов в небе был виден самолет.
Фото: vk.com/allelets
0
0
0
0
0
Комментарии