Погода в Липецке

31 минуту назад

В Липецкой области до -4

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В Липецкой области до -4

3 января влияние на погоду на территории Липецкой области начнет оказывать Скандинавский циклон. 

Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный снег. Среднесуточная температура воздуха составит 2-4 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Ветер юго-восточный, 8-13  м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный  снег. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 5 градусов мороза.
3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов ниже нуля.

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