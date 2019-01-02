В Липецкой области до -4

3 января влияние на погоду на территории Липецкой области начнет оказывать Скандинавский циклон.

Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный снег. Среднесуточная температура воздуха составит 2-4 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов мороза.



В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 5 градусов мороза.

3 января стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 31 градусов ниже нуля.



