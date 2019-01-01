Скандинавский циклон несет с собой потепление

2 января с приближением к территории Липецкой области Скандинавского циклона атмосферное давление начнет снижаться, а температура воздуха - повышаться. Пройдет небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха составит 6-7 градусов мороза, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем столбик ртутного термометра покажет от 1 до 5 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов мороза.



2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов ниже нуля.



