Смех и грех: топ-10 самых нелепых преступлений и происшествий Липецка

Иногда полицейские сводки содержат сюжеты, достойные комедии Гайдая.

Нарушения закона и человеческих прав — это совсем не смешно. Но иногда сама жизнь демонстрирует такое чувство юмора, что нарочно не придумаешь. Сегодня мы вспомнили и собрали здесь десять самых нелепых и забавных историй из области криминала и происшествий, опубликованных на сайте GOROD48 за последние 10 лет.

1. «Разденься. Выйди на улицу голой...»

2013 год, лето, подъезд одного из домов на улице Циолковского. Полицейские приехали по вызову жильцов. Каково же было удивление оперативников, когда они увидели на лестничном пролете обнаженную женщину 46 лет, застрявшую головой между металлическими прутьями перил. Никакого криминала: просто они с сожителем вдруг поняли, что разнообразить пресную половую жизнь поможет секс с опасностью быть застигнутыми.

Затейники выбежали на лестницу голыми и испытали райское наслаждение. Далее — коварная насмешка судьбы. Во время страстного секса дама застряла головой в перилах.

Смеялись полицейские, смеялись спасатели, смеялись сотрудники GOROD48, и читатели тоже похохотали. А ведь увидев такой сюжет в кинокомедии, все в один голос сказали бы: да ладно, такой глупой ситуации просто не может быть!

2. Жизнь — боль.

В ноябре 2008 года наши читатели узнали о необыкновенных приключениях 29-летнего жителя села Верхний Телелюй Грязинского района .





Так, 5 ноября 2008 года у героя публикации фатально не задался день. Если проследить за его действиями и перемещениями, можно предположить: с самого утра он поставил себе четкую и конкретную цель — непременно кого-нибудь изнасиловать, а если повезет, то еще и ограбить!

«Судьба ласкает молодых и рьяных», - решил, вероятно, антигерой и принялся за дело. Но кто разберет этих женщин! То они жалуются на дефицит внимания, а то берут и бьют распираемого желанием мужчину прямо в лицо!

В череде нападений то на одну женщину, то на другую, ему портили портрет то кирпичом, то бутылкой, то сумкой. И это все, заметьте, в один день. В руки людей в форме он попал с окровавленной, как у Щорса головой, но не успокоившийся. Впоследствии оказалось, что мужчина часто в своей жизни предпринимал попытки добиться секса без согласия партнерши, за что бывал уже судим. И в этот раз на суде рассматривали целый 6 уголовных дел по его деяниям.

Что нам по-настоящему нравится, так это позитив, который излучает задержанный на фото, сделанном полицейскими: обратите внимание, он просто сияет всем своим деформированным лицом!

3. Дело о шоколаде в штанах

В августе этого года GOROD48 опубликовал яркий эпизод из жизни одного липчанина , который, едва освободившись из колонии за прежние подвиги, познакомился с девушкой и устроил ей самое необычное свидание в жизни.

Мужчина решил распустить перед дамой хвост и гусарить напропалую. В связи с этим он привел ее в универсам, набрал в ее сумку дорогих конфет и кофе, попросил ее подождать на улице и покинул магазин, не оплатив товар.

Когда парочку на улице нагнал охранник торговой точки, кавалер вступил с ним в бой, и снова удивил свою даму: из его штанов посыпались плитки шоколада! Целых 13 штук. Чертова дюжина. Вот почему все свидание пошло наперекосяк.

4. Котлету мне, котлету!

8 сентября 2009 года младший сержант патрульно-постовой службы опустился до мелкого хулиганства . Придя в закусочную на проспекте Победы, он купил себе 100 граммов водки, и с достоинством выпил. Далее он решил воспользоваться своим служебным положением и украл закусь с тарелки соседа по столику: схватил его котлету и попытался скрыться. Но его настигли, слегка поколотили и сдали коллегам-полицейским.

Мы считаем, что бывший сотрудник полиции просто был неправильно понят. Все мы знаем, что законом оговорен штраф за непредоставление частного автомобиля по требованию сотрудника специальных служб. Возможно, стоит обязать граждан в любой момент предоставлять полицейскому по первому требованию котлету — вдруг он преследует опасного преступника и ему требуется срочно поддержать свои силы?

5. Какой цыган не любит песен

Седьмого января 2018 года в баре на улице Вермишева д ва молодых цыгана вскрыли музыкальный автомат и сбежали с добычей.

Мы подозреваем, что логика правонарушителей была такова: если цыгане жить не могут без музыки и песен, значит, и другие граждане тоже. А значит, внутренность музыкальной машины должна быть битком набита монетами и, возможно даже золотыми слитками. Но, разворотив автомат, парни столкнулись с унылой прозой: судя по жалкой горстке денег, посетители бара не были меломанами.

6. Вор - растеряша

Однажды в 2017 году в Задонске один мужчина пришел в большой продуктовый магазин . Там было много-много палок колбасы и он решил, что если потихоньку унесет с собой 7-8 палочек, то никто ничего и не заметит.

И тут вдруг что-то пошло не так. Каким-то шестым чувством, или по запаху, кассирша поняла, что под одеждой у покупателя спрятана не заявленная к оплате сырокопченая колбаса «Кремлевская Премиум». В погоню за простодушным несуном бросился охранник.

Убегающий не сумел сохранить при себе чести, достоинства и краденой колбасы, буквально усеяв ею путь преследователя.

7. Лосиха подкинула проблем

В ноябре 2014 года в Краснинском районе случилась детективная история с убийством лосихи . В факте браконьерства был заподозрен замглавы Краснинского района Вячеслав Горбунов, заядлый охотник.

Казалось бы — ну лосиха и лосиха. Разберутся, где надо, и накажут виноватого.

Самое забавное в том, что в комментариях под этой заметкой началась самая настоящая война неких краснинских кланов, неутомимые споры о совести, долге, патриотизме, честности и подлости, добре и зле, жизни и смерти. Вся эта битва влиятельных домов за Железный Трон Семи Королевств длится с 2014 года и до наших дней.

8. Говяжья нога оказалась дорога

Сюрреализм, абсурд, артхаус — так, наверное, думали липчане, наблюдая в феврале 2017 года передвижения молодого человека по улицам города и автовокзалу с коровьей ногой наперевес . Что он пытается сказать миру, гуляя на глазах у изумленной публики с куском убоины? Никаких сверхсмыслов акция не несла, просто рецидивист украл со склада исправительной колонии часть коровьей туши. Немного успел отъесть, остальное продал. Был разоблачен благодаря камерам наблюдения на автовокзале.



9. Угнать за большую перемену

Весной 2016 года 14-летний пятиклассник-второгодник угнал автомобиль «ВАЗ-21061» . Причем, угонщика в момент гонки по улице заметил завуч школы, в которой учился трудный подросток. Конечно, за воровство он медали не заслужил. Но зато умеет водить машину!

10. На исправительные работы — с чистой головой

В августе 2018 года в Липецке был задержан гражданин, с нездешним упорством воровавший шампунь . Ему казалось, что он придумал оригинальный способ экономить на «мыльнорыльных». И получил за свои заблуждения 480 часов исправительных работ.

«Остатки самогона уничтожены экспертом»

Напоследок предлагаем вам вспомнить один из наших любимых материалов, в данном случае идущий вне конкурса.

«Телка пришла домой и факт хищения отрицает» - такой заголовок получила статья, опубликованная на нашем сайте 12 января 2018 года, и содержащая в себе гомерически смешные выдержки из протоколов, постановлений, заключений экспертов, рапортов и других документов, с которыми приходится работать сотрудникам органов юстиции.

Чтобы вы понимали о чем идет речь, приведем пару цитат:

«Николаев проник в сарай, откуда тайно совершил хищение шести голов мелкого ушастого скота (кроликов)».

«Ворованные куры в числе 14 голов частично погибли, частично сдохли».

«Вначале обвиняемый упорно молчал, а затем неожиданно все свои показания стал упорно отрицать...».

«13 июня в 16.45 гражданка Т. заявила, что в 13.30 в лесном массиве парка культуры и отдыха в районе мужского монастыря «Нечаянная радость» её изнасиловал неизвестный».

«Гражданка Кузнецова вела себя буйно, шумела, кричала, мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе».

«Имеются три зеленоватых кровоподтёка числом пять».

«У освидетельствуемой обнаружены небольшие признаки головного мозга».

«Остатки самогона уничтожены экспертом».