Происшествия

50 минут назад

Рецидивист разгуливал по городу с украденной коровьей ногой

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#кража
Рецидивист разгуливал по городу с украденной коровьей ногой

С неупакованной ногой весом почти полцентнера вор попал на видео.

Напомним, 13 февраля со склада ИК №2 в Липецке  украли 47 килограммов говядины. Пропажу, а также сломанный навесной замок складской двери обнаружили сотрудники колонии.

Мясо украли со склада, который находился не в самой колонии, а через дорогу от нее. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По рыночным ценам сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Материал был зарегистрирован в отделе полиции №5. 

Похитителя мяса на шли по "горячим следам".  Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, им оказался 22-летний неоднократно судимый за кражу житель Краснинского района, который сейчас также находится по следствием за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, часть мяса он сразу съел, остальное - продал.

Рецидивист с коровьей ногой весом почти полцентнера попал на видео. С места преступления он добрался до липецкого автовокзала на маршрутке №315 с коровьей ногой под мышкой.

С трофеем парень спокойно разгуливал по автовокзалу, пока не пошёл на посадку. Возле билетного терминала ему сделали замечание охранники - мол, с неупакованным мясом в салон автобуса заходить нельзя. Тогда пассажир купил несколько пакетов. 
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#кража

Комментарии (3)

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Лоя

34 минуты назад
Ахахаха горю тушите!
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Липчанин

41 минуту назад
Зашибись. Ногу они сразу по камерам нашли, а вот мою угнанную машину нигде и никто по камерам найти не смог. Мистика.
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антихохол

40 минут назад
Редкостный полудурок!!
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