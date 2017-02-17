Происшествия
50 минут назад
Рецидивист разгуливал по городу с украденной коровьей ногой
С неупакованной ногой весом почти полцентнера вор попал на видео.
Напомним, 13 февраля со склада ИК №2 в Липецке украли 47 килограммов говядины. Пропажу, а также сломанный навесной замок складской двери обнаружили сотрудники колонии.
Мясо украли со склада, который находился не в самой колонии, а через дорогу от нее. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По рыночным ценам сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Материал был зарегистрирован в отделе полиции №5.
Похитителя мяса на шли по "горячим следам". Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, им оказался 22-летний неоднократно судимый за кражу житель Краснинского района, который сейчас также находится по следствием за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, часть мяса он сразу съел, остальное - продал.
Рецидивист с коровьей ногой весом почти полцентнера попал на видео. С места преступления он добрался до липецкого автовокзала на маршрутке №315 с коровьей ногой под мышкой.
С трофеем парень спокойно разгуливал по автовокзалу, пока не пошёл на посадку. Возле билетного терминала ему сделали замечание охранники - мол, с неупакованным мясом в салон автобуса заходить нельзя. Тогда пассажир купил несколько пакетов.
Мясо украли со склада, который находился не в самой колонии, а через дорогу от нее. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По рыночным ценам сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Материал был зарегистрирован в отделе полиции №5.
Похитителя мяса на шли по "горячим следам". Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, им оказался 22-летний неоднократно судимый за кражу житель Краснинского района, который сейчас также находится по следствием за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, часть мяса он сразу съел, остальное - продал.
Рецидивист с коровьей ногой весом почти полцентнера попал на видео. С места преступления он добрался до липецкого автовокзала на маршрутке №315 с коровьей ногой под мышкой.
С трофеем парень спокойно разгуливал по автовокзалу, пока не пошёл на посадку. Возле билетного терминала ему сделали замечание охранники - мол, с неупакованным мясом в салон автобуса заходить нельзя. Тогда пассажир купил несколько пакетов.
Лоя
Липчанин
антихохол