Экономика

сегодня, 14:41

Предприятия перечислили на 17% больше налогов в консолидированный бюджет

3 219
#налоги
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Предприятия перечислили на 17% больше налогов в консолидированный бюджет

В консолидированный бюджет Липецкой области за 11 месяцев поступило 51,4 млрд. налоговых платежей.

51,4 млрд. рублей поступило в консолидированный бюджет Липецкой области от налогоплательщиков региона за январь-ноябрь — на 7,4 млрд. или 17% больше, чем год назад. Из них 45% пришлись на налог на прибыль предприятий — 23 млрд. рублей. Еще 33%, или 17 млрд. составила доля налога на доходы физических лиц, 15% (7,9 млрд. рублей) — имущественные налоги. 

Выросли также поступления во внебюджетные фонды. На 1 декабря поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от налогоплательщиков Липецкой области составили 30,8 млрд. рублей, что превысило уровень аналогичного периода 2017 года на 2,2 млрд рублей или на 8%. По страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, поступления выросли на 7,5% или на 1,6 млрд. рублей и составили 22,9 млрд. рублей. По страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления выросли на 11,3% или на 274 млн. рублей и составили 2,7 млрд. рублей. По страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступления выросли на 6,8% или на 334 млн. рублей и составили 5,2 млрд. рублей.

3 219
#налоги
1

Комментарии (3)

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АК-54

21 минуту назад
Конечно, если с пенсионеров сдирать налоги на недвижимость в размере 2 000%(в 20 раз) от установленного тарифа для предпринимателей, прекрасно зная что 2014 году "пенсы" от оплаты налогов на имущество освобождены! И невозможно возвратить эти деньги - они уже в Америке! Так кому в этой стране сказать "спасибо", за то что правительство шарит по карманам трудящихся и пенсионеров с целью вывоза капиталов за рубеж! Только "По официальным" данным за девять месяцев этого года вывезено 40 млрд/долл., интересно а сколько потрачено на пенсии???????????????
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Ч

сегодня, 14:53
Позабыл Путин здесь не причём ,Воруют его шайка ,его друзья, Да всё хорошо , Скорее бы гражданская война , Тот, кто не причём, первый пойдёт на виселицу!
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Ч

сегодня, 14:52
Путину и Путиноидам хорошо, Экономики России очень плохо !Жаль ,что Путин дурак!
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