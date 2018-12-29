Предприятия перечислили на 17% больше налогов в консолидированный бюджет

В консолидированный бюджет Липецкой области за 11 месяцев поступило 51,4 млрд. налоговых платежей.

51,4 млрд. рублей поступило в консолидированный бюджет Липецкой области от налогоплательщиков региона за январь-ноябрь — на 7,4 млрд. или 17% больше, чем год назад. Из них 45% пришлись на налог на прибыль предприятий — 23 млрд. рублей. Еще 33%, или 17 млрд. составила доля налога на доходы физических лиц, 15% (7,9 млрд. рублей) — имущественные налоги.

Выросли также поступления во внебюджетные фонды. На 1 декабря поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от налогоплательщиков Липецкой области составили 30,8 млрд. рублей, что превысило уровень аналогичного периода 2017 года на 2,2 млрд рублей или на 8%. По страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, поступления выросли на 7,5% или на 1,6 млрд. рублей и составили 22,9 млрд. рублей. По страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления выросли на 11,3% или на 274 млн. рублей и составили 2,7 млрд. рублей. По страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступления выросли на 6,8% или на 334 млн. рублей и составили 5,2 млрд. рублей.