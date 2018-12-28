Общество

сегодня, 11:38

Нарушениями в госзакупках для новой школы Задонска займутся местные следователи

13 651
#госзакупки #Мосолов
Нарушениями в госзакупках для новой школы Задонска займутся местные следователи

Материалы расследования переданы в Задонский межрайонный отдел Следственного Комитета

Как сообщал GOROD48, осенью этого года липецкий штаб Алексея Навального опубликовал на Ютубе расследование по факту приобретения администрацией Задонского района компьютерного оборудования для построенной в райцентре новой школы на 800 мест. Закупку ценой в 27,9 млн рублей выиграли ООО «Дрофа-новая школа», ООО «Карусель» и ООО «МТК». Илья Данилов, глава липецкого штаба Алексея Навального, возмутился некоторыми позициями закупки, которые в разы разнились с рыночной ценой аналогичной по техническим параметрам техники.

- На этом контракте пилятся деньги, - заявил Илья Данилов.

В качестве примера он привел четыре планшетных компьютера «для коворкинга» за 26,1 тысячи рублей каждый и еще 41 такой же планшет для учеников. Итого - на миллион с хвостиком рублей. Но в Сети можно найти, по словам Данилова, точно такую же технику Digma Tve 1801 3G Cherry trail Z 8300. Цена такого планшета - 13 тысяч рублей. То есть вдвое меньше.

Другой пример. Персональный компьютер учителя по закупке стоит 59,1 тысячи рублей. Ровно такая же цена еще 120 компьютеров для учащихся. Итого: более 7,1 млн рублей. Но Илья Данилов находит, по его словам, аналогичный ПК марки Lenovo V110 15. Его цена - от 27 990 до 31 900 рублей. А есть еще и два «компьютера учителя № 2». По цене 453,1 тысячи рублей каждый.

Прокуратура Задонского района, проверив ролик липецкого штаба Навального, констатировала факты завышения цен при расходовании средств бюджета на закупку компьютеров для школы и, кстати, не нашла в образовательном учреждении техники на 161,3 тысячи рублей. С подачи прокуратуры в УВМД РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РФ («кража»). УФАС по Липецкой области рассмотрело в отношении чиновников районной администрации дело об административном правонарушении по ч. 2. ст.7.31 КоАП РФ («нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей»).

Также прокуратура направила в СУ СК РФ по Липецкой области материалы проверки этой закупки, усмотрев в действиях Григория Масолова признаки коррупционных деяний, подпадающих под ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 293 УК РФ («халатность»). В пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что материалы из прокуратуры внимательно изучаются следователями, и вскоре будет принято процессуальное решение.

И вот как сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, материалы проверки переданы в в Задонский межрайонный отдел Следственного Комитета, где материалам будет дана правовая оценка.

 

 

 

13 651
#госзакупки #Мосолов

Комментарии (14)

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6 секунд назад
От местных толку не будет. Помурыжат и слепят отказняк.
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Костин

1 минуту назад
А еще Козин кинул банк на 200 млн. то есть взял кредит и не вернул. Есть решения судов , Есть исполнительные листы, но ему как с гуся вода. Он официально нищий. И этому человеку доверены миллиарды денег граждан. Вот такие чудеса под новый год. ГДЕ СК ГДЕ ПРОКУРАТУРА ГДЕ ВЛАСТЬ. С КЕМ ОНИ??? пока точно не снами.
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Химик

3 минуты назад
Красава!!!
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Житель

7 минут назад
капремонт и Козин в частности воплотил такую схему, деньги с населения поступают в фонд. Потом по завышенным ценам передаются своим подрядчикам( которых фонд определяет САМ в нарушение всех законов так как в комиссии по отбору ,пред отбору, большинство сотрудники ФКР) контракты. У этих подрядчиков только печать иногда даже офиса нет. Они нанимают шабашников деньги выплачивают налом, людей не оформляют . Соответственно не платятся налоги. Качества нет. Только в этом году три человека разбилось на объектах ФКР с летальным исходом. Но они же НИКТО и ЗВАТЬ НИКАК. Все шито крыто. Деньги поступают налом Козину, он строит завод оформленный на ближнего родственника точнее родственницу. Ну конечно делится что бы никто не замечал. Костин ранее работал у Козина на заводе менеджером и сейчас не понятно кто у кого в подчинении так как Костин продлил контракт козину без конкурса в нарушение закона. Козин не получил пока диплома об образовании по специальности соответствующей требованиям конкурса.
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Башка

9 минут назад
Мосол-мой любимчик
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ОДИН ГОЛОС

11 минут назад
ВСЕ ЗАМНУТ ТЕМ БОЛЕЕ МЕСТНЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ
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привет от Мыхала Иваныча

19 минут назад
1,5 года условного и все . Это самое большое , но скорей дадут новые должности , почет и уважения. Вот так !
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Костин

30 минут назад
вообще у города сорок восемь с казиным из ремонта хороший союз. 1 млн он платит на прямую бюджетных денег и еще пять млн платят его подрядчики и за это выполняют его пиар компанию. про него ничего не пишут , на кого укажет зальют грязью. Вот такая свобода слова. А деньги то по сути стыряны у населения и редакция наверно не понимает что использовать ворованное - тюрьма. Но как говорят сколько веревке не виться- конец будет
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Кеу

37 минут назад
Такая же куйня как с крабовым королем.
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Кеу

39 минут назад
Задонские мусора его отпустят. Если отдали на место то он будет святой. Как так навальнята спалили едроса на воровстве непорядок. Мусора сначала взбодрились но получили команду "место" как псы.
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