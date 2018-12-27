Общество

сегодня, 09:41

Бесстрашная лиса дефилирует по «Университетскому»

14 1033
#лиса
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Бесстрашная лиса дефилирует по «Университетскому»

Зверь совсем не боится камер.

В микрорайоне «Университетский» снова появилась бесстрашная лиса. Зверь попал в объектив камеры прохожего, который поделился снимками с GOROD48. Животное спокойно гуляло по парковке и, кажется, позировало случайному фотографу. Прогуливающуюся по «Университетскому» лисицу замечали и ранее, в начале этой недели.

Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка, информацию о гуляющем по жилому району диком животном липчанам стоит передать в управление по охране, использованию животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Городские службы не имеют права заниматься дикими зверями, их зона ответственности — кошки и собаки. Судьбой лисицы займутся областные чиновники.

Напомним, что в Липецкой области для снижения популяции лисицы красной, которая является главным переносчиком бешенства на территории области, бригадами охотников проводится их отстрел. За каждую добытую лисицу выплачивают 700 рублей. С начала этого года охотниками отстреляно более шести тысяч особей красной лисицы.




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#лиса
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Комментарии (14)

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Сельдерей не растет на Университетском.

15 минут назад
Этот Елецкий и Университетский нужно обнести колючей проволокой,и никого не впускать и не выпускать. Какие ненавистники животных,то им собаки мешают,то теперь лисы. Припёрлись на территорию животных,и качают права.Бешенства у лисы нет. Пришла она в поисках еды,могли бы и покормить.
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Житель48

18 минут назад
Задолбали с этими лисами! Отстаньте уже от животного! Почему животные должны уступать и перкселяться куда-то только потому, что человек захотел в поле дома построить? В ...опу пусть сами себе стреляют охотники
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Юрий

20 минут назад
Видел один раз у гипермаркета "Игрушки",прям ко входу подходила, ничего не боится
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СТОП

22 минуты назад
Судьбой лисицы займутся областные чиновники... Интересно, кому поручат?
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боярышник

30 минут назад
700 рублей по дороге бродят.
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житель Универа

39 минут назад
Сейчас вмешаются зоозащитники, охотники, и приведет это к уничтожению животного
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3.14

39 минут назад
Ну и что тут необычного. На тракторном и лисы и зайцы под ногами путаются. Едросов правда боятся.
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888

40 минут назад
она жрать хочет
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Милая Оксана

44 минуты назад
Ну что вы пристали с этой лисой ?
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мистер

48 минут назад
..никто поесть не даст...живодёры.Ёжиков всех ещё отловите..И так от мышей в подъездах спасения нет -мусоропроводы заваривают.
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