Общество
сегодня, 09:41
Бесстрашная лиса дефилирует по «Университетскому»
Зверь совсем не боится камер.
В микрорайоне «Университетский» снова появилась бесстрашная лиса. Зверь попал в объектив камеры прохожего, который поделился снимками с GOROD48. Животное спокойно гуляло по парковке и, кажется, позировало случайному фотографу. Прогуливающуюся по «Университетскому» лисицу замечали и ранее, в начале этой недели.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка, информацию о гуляющем по жилому району диком животном липчанам стоит передать в управление по охране, использованию животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Городские службы не имеют права заниматься дикими зверями, их зона ответственности — кошки и собаки. Судьбой лисицы займутся областные чиновники.
Напомним, что в Липецкой области для снижения популяции лисицы красной, которая является главным переносчиком бешенства на территории области, бригадами охотников проводится их отстрел. За каждую добытую лисицу выплачивают 700 рублей. С начала этого года охотниками отстреляно более шести тысяч особей красной лисицы.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка, информацию о гуляющем по жилому району диком животном липчанам стоит передать в управление по охране, использованию животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Городские службы не имеют права заниматься дикими зверями, их зона ответственности — кошки и собаки. Судьбой лисицы займутся областные чиновники.
Напомним, что в Липецкой области для снижения популяции лисицы красной, которая является главным переносчиком бешенства на территории области, бригадами охотников проводится их отстрел. За каждую добытую лисицу выплачивают 700 рублей. С начала этого года охотниками отстреляно более шести тысяч особей красной лисицы.
Сельдерей не растет на Университетском.
Житель48
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