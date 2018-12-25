Происшествия

52 минуты назад

По Университетскому гуляла лиса

6 715
#лисы
1
По Университетскому гуляла лиса

Животное сняли на видео

Жители "Университетского" поделились в сообществе микрорайона видео прогулки лисы 




Напомним, на прошлой неделе управление ветеринарии региона  опубликовала данные об отстреле красной лисицы, как главного распространителя бешенства в регионе. За этот год охотники за вознаграждение в 700 рублей уничтожили более 6 тысяч лисиц.

На территории Липецка было отстреляно 68 лисиц.
6 715
#лисы
1

Комментарии (6)

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охтнык

12 минут назад
это не лиса а 700т российских ублей
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Логика

16 минут назад
Лиса статью не читала и поэтому не знала, что их отстреляли :)
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Гость

21 минуту назад
На набережной тоже видели лису
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=

23 минуты назад
в этих * не удевлюсь если Ети увидеть *
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Светочка,,

28 минут назад
Колобок,
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Колобок

45 минут назад
не ссыте, это ко мне
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