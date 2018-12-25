Происшествия
52 минуты назад
По Университетскому гуляла лиса
Животное сняли на видео
Жители "Университетского" поделились в сообществе микрорайона видео прогулки лисы
Напомним, на прошлой неделе управление ветеринарии региона опубликовала данные об отстреле красной лисицы, как главного распространителя бешенства в регионе. За этот год охотники за вознаграждение в 700 рублей уничтожили более 6 тысяч лисиц.
На территории Липецка было отстреляно 68 лисиц.
Напомним, на прошлой неделе управление ветеринарии региона опубликовала данные об отстреле красной лисицы, как главного распространителя бешенства в регионе. За этот год охотники за вознаграждение в 700 рублей уничтожили более 6 тысяч лисиц.
На территории Липецка было отстреляно 68 лисиц.
охтнык
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