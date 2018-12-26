Общество

39 минут назад

С покупкой квартир для липецких сирот будут разбираться сотрудники ФСБ

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#тендер #закупка #коррупция #сироты
С покупкой квартир для липецких сирот будут разбираться сотрудники ФСБ

Антимонопольщики привлекли правоохранительные органы к рассмотрению дела о тендерах на покупку недвижимости.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы привлекло сотрудников областного ФСБ и СУ Следственного комитета РФ по Липецкой области к участию в рассмотрению дела в отношении регионального бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда».

- Эти производства относятся к закупкам квартир для детей-сирот, - уточнила пресс-секретарь УФАС по Липецкой области Кристина Юрова. - Проверка тендеров ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» была инициирована по запросу правоохранительных тендеров.

Сперва в отношении ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» было заведено два административных производства. Оба касались покупки недвижимости в конце 2017 — начале 2018 годов. Тендеры проходили серийно, государственные контракты на 16 квартир получили два частных предпринимателя. Антимонопольщики проверили закупки и установили в них нарушение ст. 17 Закона о защите конкуренции. У УФАС есть основания полагать, что контракты уходили в нужные руки, а сами квартиры на их соответствие требуемым для жизни условий никто не проверял. Два антиномонопольных дела теперь объединили в одно производство.

ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» было создано на базе регионального управления ЖКХ в начале 2017 года. Организация, по сути, занималась обеспечением детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем; номинально ее задачей ставили эффективное использование жилищного фонда Липецкой области. ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» попало в эпицентр коррупционного скандала летом 2018 года. Директора учреждения задержали по подозрению в махинациях с покупками квартир для сирот. Следствие обвинило директора в том, что он заключал государственные контракты по завышенным ценам с определенными поставщиками, покупал сиротам жилье без проведения экспертиз на соответствие санитарным нормам, техническим и противопожарным требованиям.
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#тендер #закупка #коррупция #сироты

Комментарии (4)

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4

1 минуту назад
надо привлечь еще Битву экстрасенсов чтобы распутать это клубок
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Ник

10 минут назад
А местное УВД уже не в силе распутать этот змеиный клубок....
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Эх

10 минут назад
Едросы.......
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матвей

15 минут назад
Надо не только проверять эти тендера , а вообще все ,что касается детей-сирот. Позор -подняли на кого руку и ведь там не только они задействованы , но и наверное Божко - этот везде свой нос сует , и карманы набивает. Без его ведома тут ничего не происходило.
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