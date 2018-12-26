Девушка не дала своему отцу убить ее мать

Липчанка вовремя бросилась вызывать полицию.

Мировой судья СУ №3 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. Отца двух детей привлекли к ответственности за то, что он бросился на свою бывшую жену с ножом. Ранее мужчина был судим за смертельное ДТП, отбывал наказание в исправительной колонии.



Как указано в материалах суда, несмотря на развод, экс-супруги жили вместе и вечером 15 октября 2018 года поссорились. Причиной конфликта стал то, что подсудимый часто выпивал. И в тот вечер на столе оказалась водка.



В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож, приставил его к горлу женщины со словами «Я убью тебя!» и «Мы сейчас вместе с тобой уйдем на тот свет». Свидетелем угроз стала старшая дочь пары. Она выбежала из комнаты и сразу же стала звонить в полицию. Наряд прибыл через несколько минут. Полицейские задержали мужчину.



Судья признал мужчину виновным в преступлении и наказал его 240 часами обязательных работ.