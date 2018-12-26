Происшествия

сегодня, 11:44

Девушка не дала своему отцу убить ее мать

3 1479
#угроза убийством
1
Девушка не дала своему отцу убить ее мать

Липчанка вовремя бросилась вызывать полицию.

Мировой судья СУ №3 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. Отца двух детей привлекли к ответственности за то, что он бросился на свою бывшую жену с ножом. Ранее мужчина был судим за смертельное ДТП, отбывал наказание в исправительной колонии.

Как указано в материалах суда, несмотря на развод, экс-супруги жили вместе и вечером 15 октября 2018 года поссорились. Причиной конфликта стал то, что подсудимый часто выпивал. И в тот вечер на столе оказалась водка. 

В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож, приставил его к горлу женщины со словами «Я убью тебя!» и «Мы сейчас вместе с тобой уйдем на тот свет». Свидетелем угроз стала старшая дочь пары. Она выбежала из комнаты и сразу же стала звонить в полицию. Наряд прибыл через несколько минут. Полицейские задержали мужчину.

Судья признал мужчину виновным в преступлении и наказал его 240 часами обязательных работ.
3 1479
#угроза убийством
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

отпетушитель

18 минут назад
К нам скоро заедет ,встретим)))
ответить

Ира

28 минут назад
Мотя , так они уже в разводе, это с самого начала надо избавляться от людей, которые даже в шутку говорят что убьют тебя, а потом себя! он теперь от нее никуда не денется и жить не даст, раз после развода жили вместе,
ответить

Мотя

сегодня, 11:57
Разводись! У него после отсидки крышняк поехал. Разводись
ответить

Еще в рубрике

Умер один из лидеров и основателей националистического движения в Липецке
#Ельчанинов #скинхеды
3
Умер один из лидеров и основателей националистического движения в Липецке

8 минут назад

Происшествия
Липчанин два месяца скрывался от следствия после убийства знакомого
#убийство
Липчанин два месяца скрывался от следствия после убийства знакомого

45 минут назад

Происшествия
Директор елецкой строительной фирмы попал под следствие за не выплаченную зарплату
#зарплата
5
Директор елецкой строительной фирмы попал под следствие за не выплаченную зарплату

сегодня, 11:59

Происшествия
Под Липецком в тройном столкновении пострадали четверо
#Авария #ДТП
7
Под Липецком в тройном столкновении пострадали четверо

сегодня, 10:33

Происшествия
На улице Водопьянова сбили 17-летнюю девушку
#авария #ДТП
7
На улице Водопьянова сбили 17-летнюю девушку

сегодня, 08:50

Происшествия
19-летний парень попался на дачной краже
#кража
5
19-летний парень попался на дачной краже

сегодня, 08:40

Происшествия